İkinci el araç piyasasında son durum! İkinci el araba fiyatları düştü mü, yükselecek mi? Şimdi araba alınır mı?

İkinci el araç fiyatları düşer mi sorusu son dönemin en çok araştırılan ve yanıt aranan sorularından bir tanesiydi. Koronavirüs salgını sürecinde toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar en ucuz ikinci el arabalar ile ilgili de araştırma yapılıyor. Uzun süredir fiyatların yüksekliğiyle ilgili şikayet edenler, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer diye merak ediyor. İkinci el piyasasından satışların durduğuna dair de haberler geliyor. Haftada 1 veya 2 araç satar hale geldiklerini belirten oto galericiler, talep olmadığı için yüzde 30 ile 40 arası bir düşüşten bahsediyor. Peki, bundan sonra ikinci el araba fiyatları düşer mi? İşte detaylar... İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA SON DURUM Son olarak artan taleple fiyatları ikiye ve hatta üçe katlanmış olan araçların satışı, banka faizlerinin de yükselmesiyle beraber durma noktasına geldi. İHA'nın haberine göre fiyatların düştüğünü belirten galericiler, düşmeye rağmen satış olmadığını belirtti. Galericiler, önceden bir günde sattıkları araçları şu anda 2 ayda satamadıklarını ifade etti.

Nurdağı'nda galeri sektöründe ticaret yapan Ali Koyuncu, şu anda alım ve satımın tamamen durduğunu ve önceden günde 1-2 araç satarken şu anda 2 ayda 1-2 araç dahi satamadıklarını belirtti. Son 6 aydır sektörün durma noktasında olduğunu dile getiren Koyuncu, banka faizlerinin yükselmesinin sektörü olumsuz etkilediğini söyledi. Faiz oranlarının düşmesi halinde piyasanın canlanacağını ifade eden Koyuncu, araç fiyatlarında bir miktar düşme olmasına rağmen satışın çok az olduğunu ve araç fiyatlarının çok fazla düşmesini beklemediklerini ifade etti. İkinci el otomobil ve ticari araç satıcısı olan galerici Turgay Gümüş ise işlerinin 6 aydır durgun olduğunu ve okullar kapalı olduğu için ticari araçlarını satamadıklarını belirtti. Önceden 3 günde 17 adet araç sattıklarını dile getiren Gümüş, 6 aydır araçların ellerinde kaldığını söyledi. Genellikle öğrenci servisi sattıklarını ve okullar kapalı olduğu için bunların ellerinde kaldığını aktaran Gümüş, çok sayıda galericinin de dükkanını kapattığını ifade etti. Aynı zamanda Gümüş, fiyatların eskisi gibi olmadığını ve düştüğünü söyledi.

İKİNCİ EL ARABA PİYASASI DURMA NOKTASINDA Bundan birkaç ay öncesinde 2. el araba piyasasında görülen hareketlilik yerini sessizliğe bıraktı. Oto galericilerin olduğu pazarda müşteri seyrekliği de gözlerden kaçmıyor ve işlerdeki düşüş belli oluyor. Satışlarda düşüşün yüzde 30 ile 40 arası olduğunu belirten oto galericiler, vaka sayıları ve faiz oranlarının düşmesiyle beraber piyasanın hareketlenebileceğini belirtiyor. Aynı zamanda bu dönemi araba satın almak için fırsat olarak değerlendiren galericiler, yaz döneminde bu fiyatların bulunamayabileceğini dile getiriyor. Peki, ikinci el araç fiyatları düştü mü? İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ? İHA’nın haberine göre piyasanın durgun olduğunu aktaran galerici Uğur Potur, piyasada çok fazla sıfır araç olduğu için ikinci el piyasasının yüzde 25 düştüğünü belirtti. Sokağa çıkma kısıtlamaları ve vakaların azalmasıyla beraber işlerin düzeleceği yönünde değerlendirmelerde bulunan Potur, şu an için 150 bin TL’ye kadar olan araçlara talep olduğunu söyledi. Potur, lüks araçlara çok fazla talebin olmadığından bahsetti. Vatandaşlar bundan sonraki dönemde 2. el araba fiyatları düşecek mi konusunda da araştırma yapıyor.