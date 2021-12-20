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İkinci el araç satanlar dikkat! Araç kilometresiyle oynayanlara dava: 5 yıl ceza veriliyor

20.12.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde ikinci el araç satışlarında yapılan bazı usulsüz işlemler için savcılık harekete geçti. Aracın kilometresini düşürüp satan kişi için 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından araç kilometresi ile oynayan kişilere dolandırıcılık davası açıldı.

İkinci el araç satışı yaparken aracın orjinal kilometresini düşürenler yandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, satın aldığı aracın orijinal kilometresini düşürüp sattığı ileri sürülen kişi hakkında "dolandırıcılık" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

MUAYENE SONUNDA ORTAYA ÇIKTI

Aracının kilometresini düşürdü. Araçla ilgilenen firma kilometrede oynama tespit edince suç duyurusunda bulundu. Dolandırıcılık davası açıldı. Ankara'da Burak Ç., 24 Eylül 2020'de 59 bin 600 kilometre olduğunu beyan ettiği aracını, bir şirkete 220 bin liraya sattı. Şirket, aracı muayene ettirdikten sonra otomobilin orijinal kilometresinin düşürüldüğünü tespit etti. Şirketin suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldı.

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'DOLANDIRICILIK' SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Gözaltına alınan zanlı, ifadesinde aracın kilometresiyle oynamadığını savundu. Suç, uzlaştırma kapsamına girdiğinden dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi. Tarafların anlaşamaması üzerine savcılık, dava açmak için yeterli şüphe olduğuna kanaat getirerek, Burak Ç. Hakkında "dolandırıcılık" suçundan iddianame düzenledi.

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5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince de kabul edilen iddianamede, sanık hakkında "dolandırıcılık" suçundan, 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası isteniyor.

(AA)

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