İkinci el araç satışına düzenleme! İkinci el araba fiyatları ne olacak?

İkinci el araba fiyatları yükselişi vatandaşların gündeminde önemli bir yere sahip. İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer ile ilgili olarak araştırma yapan vatandaşlar gelişmeleri de yakından takip ediyor. İkinci el araç satışı düzenleme konusunda çıkacak kararlar da merakla bekleniyor. İkinci el araç alım satımı ile uğraşan kişilere zorunlu tutulacak olan yetki belgesi uygulamasının 1 Eylül 2020 itibarıyla başlaması bekleniyor. Peki, düzenleme sonrası ikinci el araba fiyatları ne olacak? İşte detaylar...
Getirilecek düzenleme ile ikinci el araç satış yetki belgesi olmadan yapılamayacak. İkinci el araç satışı yetki belgesi zorunluluğu ile araç satışı yapılan yerler, ödeme yöntemleri ve satış şartları konusunda da düzenleme getirilecek. 2. el araç yasası düzenlemesi ile ciddi cezaların uygulamaya sokulacağı düşünülüyor. İkinci el araç satışı yetki belgesi zorunluluğu ile ilgili düzenleme hayata geçirilmeden hemen önce ikinci el araç ticareti yapan yaklaşık 50 bin işletmenin yalnızca çok küçük bir kısmının yetki belgesi aldığı ortaya çıkarıldı.
2. el araç satış düzenlemesi ile ilgili detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne gittiği belirtiliyor. 2. el araç satışı düzenleme uygulaması ile belgesiz şekilde araç satışı gerçekleştirenler için araç başına 5 bin TL’lik cezanın verileceği öngörülüyor. Ayrıca beklentilere göre düzenleme hayata geçtikten sonra ikinci el araç satış yetki belgesi olmadan alım satım yapanlara ilk araçta 5 bin TL ceza uygulanacakken satış işlemlerinin devamı halinde araç sayısına göre bu rakamın katlanacak artacağı da düşünülüyor. Aynı zamanda kayıt dışı alım satım yapan kişilerin Maliye Bakanlığına bildirilip inceleme başlatılacağı, vergi mükellefi yapılacağı ve bu kişilere beyanname cezası kesileceği de öngörülüyor.
İkinci el araba fiyatları üzerindeki yükseliş ile ilgili olarak yetkililer; denetimsiz şekilde internet ortamında yapılan satışları ve bu konudaki fırsatçılıkları da işaret ediyordu. Bu nedenle düzenleme sonrasında 2. el araba fiyatları düşecek mi sorusu da gündeme geldi. Düzenlemeye göre araçların satılması, satışından vazgeçilmesi ya da teslim süresinin bitmesi durumunda ilanların üç gün içerisinde yayından kaldırılması bekleniyor. Ayrıca ikinci el araç satışında yeni düzenleme 2020 ile internet ortamındaki satış konusunda öncelikle yetki belgesi kontrolü yapılacağı ve yetki belgesi olmayan işletmeler için internet ortamında mağaza açılmasına izin verilmeyeceği belirtiliyor. Bununla birlikte mağaza ismi olarak da yetki belgesindeki unvanların kullanılması bekleniyor.
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