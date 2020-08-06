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İkinci el araç satışına düzenleme! İkinci el araba fiyatları ne olacak?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 06.08.2020 11:41 | Son Güncelleme

İkinci el araba fiyatları bir süredir gündemi meşgul eden konular arasında yer alıyor. Piyasada gözler ikinci el araç satışına düzenleme gelmesi konusuna çevrildi. 1 Eylül’de uygulanması beklenen ikinci el satışı yetki belgesi zorunluluğu ile ilgili olarak yönetmelikteki değişikliklerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne gittiği belirtiyor. Peki, ikinci el araba fiyatları ne olacak?

İkinci el araç satışına düzenleme! İkinci el araba fiyatları ne olacak?

İkinci el araba fiyatları yükselişi vatandaşların gündeminde önemli bir yere sahip. İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer ile ilgili olarak araştırma yapan vatandaşlar gelişmeleri de yakından takip ediyor. İkinci el araç satışı düzenleme konusunda çıkacak kararlar da merakla bekleniyor. İkinci el araç alım satımı ile uğraşan kişilere zorunlu tutulacak olan yetki belgesi uygulamasının 1 Eylül 2020 itibarıyla başlaması bekleniyor. Peki, düzenleme sonrası ikinci el araba fiyatları ne olacak? İşte detaylar...

İkinci el araç satışına düzenleme!

Getirilecek düzenleme ile ikinci el araç satış yetki belgesi olmadan yapılamayacak. İkinci el araç satışı yetki belgesi zorunluluğu ile araç satışı yapılan yerler, ödeme yöntemleri ve satış şartları konusunda da düzenleme getirilecek. 2. el araç yasası düzenlemesi ile ciddi cezaların uygulamaya sokulacağı düşünülüyor. İkinci el araç satışı yetki belgesi zorunluluğu ile ilgili düzenleme hayata geçirilmeden hemen önce ikinci el araç ticareti yapan yaklaşık 50 bin işletmenin yalnızca çok küçük bir kısmının yetki belgesi aldığı ortaya çıkarıldı.

2. el araç satış düzenlemesi ile ilgili detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne gittiği belirtiliyor. 2. el araç satışı düzenleme uygulaması ile belgesiz şekilde araç satışı gerçekleştirenler için araç başına 5 bin TL’lik cezanın verileceği öngörülüyor. Ayrıca beklentilere göre düzenleme hayata geçtikten sonra ikinci el araç satış yetki belgesi olmadan alım satım yapanlara ilk araçta 5 bin TL ceza uygulanacakken satış işlemlerinin devamı halinde araç sayısına göre bu rakamın katlanacak artacağı da düşünülüyor. Aynı zamanda kayıt dışı alım satım yapan kişilerin Maliye Bakanlığına bildirilip inceleme başlatılacağı, vergi mükellefi yapılacağı ve bu kişilere beyanname cezası kesileceği de öngörülüyor.

İkinci el araba fiyatları düşecek mi?

İkinci el araba fiyatları üzerindeki yükseliş ile ilgili olarak yetkililer; denetimsiz şekilde internet ortamında yapılan satışları ve bu konudaki fırsatçılıkları da işaret ediyordu. Bu nedenle düzenleme sonrasında 2. el araba fiyatları düşecek mi sorusu da gündeme geldi. Düzenlemeye göre araçların satılması, satışından vazgeçilmesi ya da teslim süresinin bitmesi durumunda ilanların üç gün içerisinde yayından kaldırılması bekleniyor. Ayrıca ikinci el araç satışında yeni düzenleme 2020 ile internet ortamındaki satış konusunda öncelikle yetki belgesi kontrolü yapılacağı ve yetki belgesi olmayan işletmeler için internet ortamında mağaza açılmasına izin verilmeyeceği belirtiliyor. Bununla birlikte mağaza ismi olarak da yetki belgesindeki unvanların kullanılması bekleniyor.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ayasofya honda açtık elhamdülillah baksanıza dolar euro altın nasıl asagi dogru tepetaklak oldu
dünya başka örneği yok ülkemizin bakkacı tavuk döner satıyor market aspirin novalgin satıyor kaveci bisküvi satıyor allah belamı versin doğru söylüyorum Telefoncular Bahis oynatıyor daha diyecek başka söz varmı vallahi kardeşim Ülke çivisi çıkmış kokuyor artık
3-5 kişinin eline kalırsa fiyatlar çok daha fazla yükselir ,zaten yükselişin internet satışlarından olmadığını aklı başında herkes biliyor,döviz,altın,gümüş,yada sıfır araçlardaki fiyat artışıda yetki belgesi olmayanları satışlarındanmı kaynaklanıyor,güldürmeyin.aklımızla alay etmeyin
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