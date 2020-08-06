İkinci el araç satışına düzenleme! İkinci el araba fiyatları ne olacak?

İkinci el araba fiyatları yükselişi vatandaşların gündeminde önemli bir yere sahip. İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer ile ilgili olarak araştırma yapan vatandaşlar gelişmeleri de yakından takip ediyor. İkinci el araç satışı düzenleme konusunda çıkacak kararlar da merakla bekleniyor. İkinci el araç alım satımı ile uğraşan kişilere zorunlu tutulacak olan yetki belgesi uygulamasının 1 Eylül 2020 itibarıyla başlaması bekleniyor. Peki, düzenleme sonrası ikinci el araba fiyatları ne olacak? İşte detaylar...

İkinci el araç satışına düzenleme!

Getirilecek düzenleme ile ikinci el araç satış yetki belgesi olmadan yapılamayacak. İkinci el araç satışı yetki belgesi zorunluluğu ile araç satışı yapılan yerler, ödeme yöntemleri ve satış şartları konusunda da düzenleme getirilecek. 2. el araç yasası düzenlemesi ile ciddi cezaların uygulamaya sokulacağı düşünülüyor. İkinci el araç satışı yetki belgesi zorunluluğu ile ilgili düzenleme hayata geçirilmeden hemen önce ikinci el araç ticareti yapan yaklaşık 50 bin işletmenin yalnızca çok küçük bir kısmının yetki belgesi aldığı ortaya çıkarıldı.