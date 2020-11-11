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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Satışlar da fiyatlar da artıyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 11.11.2020 09:31 | Son Güncelleme

İkinci el online pazarda, aralık 2019'da 50 bin TL'ye alınabilen bir aracın fiyatı, bu yılın ekim ayında yaklaşık 76 bin 550 TL'ye yükseldi.

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Satışlar da fiyatlar da artıyor

İkinci el online pazarda satışlar da, fiyatlar da yükselmeye devam ediyor.

Bu yılın 10 ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 1 milyon 801 bin 293 adetlik satış yapıldı.

50 BİN TL'LİK ARAÇTA, 26 BİN 550 TL'LİK ARTIŞ

Online otomotiv pazarındaki yüzde 53,1'lik artış baz alındığında, Aralık 2019'da 50 bin TL'ye alınabilen bir aracın fiyatı, bu yılın ekim ayında yaklaşık 76 bin 550 TL'ye yükseldi.

EKİM AYINDA SATIŞLARIN YÜZDE 45'İ 5-10 YAŞ ARAÇLAR

Ekim ayında satılan araçların yüzde 25'ini 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 45'ini de 5-10 yaşındaki araçlar oluşturdu.

KAYNAK:AA

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