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İkinci el otomobil alacaklara çok önemli uyarı! Plakada yok şaside var! O detay sizi milyarlarca liralık zarardan kurtaracak

03.01.2024 13:34 | Son Güncelleme:
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İkinci el otomobil satışlarında satıcıların hasarlı araçları plakalarını değiştirip, satmaya başladığı belirtildi. Otomobil satın alacak vatandaşlara, şasi sorgulaması yapmadan araç almaları durumunda hasarlı araç uyarısı yapıldı.

İkinci el otomobil alacaklara çok önemli uyarı! Plakada yok şaside var! O detay sizi milyarlarca liralık zarardan kurtaracak

Araç hasar kaydı sorgulamanın ikinci el araba alım satım işlerinde sıkça kullanılan bir işlem olduğu, satıcının ve alıcının bahse konu olan aracın herhangi bir hasar kaydının olup olmadığını ve herhangi bir kazaya karışıp karışmadığını bu sayede öğrenirken, ikinci el otomobil piyasasında ‘plaka’ sahtekarlığı yapılamaya başlandığı öğrenildi.

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“HASAR KAYDINI ŞASİ NUMARASINDAN SORGULAYIN”

Otomobil sektöründe kötü niyetli insanların çoğaldığını ifade eden galerici esnafı Mustafa Başkonuş, “Perşembe günü ilanlarda bir araç gördüm ve araç çok temiz görünüyordu. Aracın hasar kaydını plaka ile sorguladım ve herhangi bir hasar kaydı çıkmadı. Alacağım şahıstan aracın ruhsatını istedim, şu an yanımda yok yarın sabah vereyim dedi. Ertesi gün oldu, ben yola çıktım ben bu şahıstan yeniden istedim ruhsatı. Çünkü aracı şasiden sorgulamam gerekiyor, bu işi de yaptığım için sorgulamadan çıkmam.

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Ruhsatı attığı an ruhsattan girdim şasi bilgilerini yazdım ve bir baktım araç ağır hasarlı çıktı. Şimdi ben plakadan sorguladığımda neden hasarsız çıktı, onu söylemek istiyorum. Aracın ruhsatta tescil tarihi olur. Bu araç ben gitmeden 1 gün önce işlem görmüş, devir alınmış ve aracın plakası değişmiş. Bunun için bu hasar kaydı çıkmamış. Aracı alırken mutlaka aracın hasar kaydını, aracın şasi numarasından sorgulayın. Yoksa mağdur olabilirsiniz, bu duruma biz düşmedik çok şükür” dedi.

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