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İkinci el otomobil için son hafta! 60 bin lirayı geçti: Panikle ucuza araba satmaya başladılar...

07.09.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el otomobil piyasası için Ticaret Bakanlığı çok önemli bir adım atmıştı. Otoda fahiş fiyatların önüne geçilmek istenirken ikinci el otomobil satışları için 6 ay 6 bin kilometre sınırı getirildi. Düzenleme ve denetimler 15 Eylül’de başlayacak. Sınırlama için son 1 haftaya girilirken galericilerde panik başladı. Satılmayan araçların aylık maliyeti en ucuz araba için bile 10 bin lirayı geçecek. Bu sebeple galericiler ellerindeki araçları çeşitli kampanya ve indirimlerle satmaya başladı.

İkinci el otomobil için son hafta! 60 bin lirayı geçti: Panikle ucuza araba satmaya başladılar...

Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz ay yasal düzenleme yaptığı ve denetimlerine 15 Eylül’de başlanacak 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlamasında son 1 haftaya girildi. Galericiler panik halde elindeki sıfır aracın yasal düzenlemeye takılmaması için çeşitli kampanya ve indirimlerle satmaya çalışıyor.

Galeri, online satıcı ve kurumsal şirketlerin elinde sektör uzmanları tarafından 50 binden fazla sıfır ikinci el olduğu ifade ediliyor. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen online kurumsal araç alım satımı yapan firmaların elinde 28 binden fazla sıfır araç olduğu ortaya çıkarken, galerilerin elinde ise 18 binden fazla sıfır ikinci el araç olduğu biliniyor. Kazancını katlamak isteyen ve ana işi otomotiv olmamasına rağmen al-sat yapan şirketlerle birlikte rakamın daha da yükseldiği yetkili satıcılar tarafından vurgulanıyor.

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SADECE İNTERNETTE 5 BİN SIFIR KİLOMETRE ARAÇ SATIŞTA

Birçok firmanın ve bireysel satıcının da yer aldığı 'sarı site' olarak tabir edilen online araç satış platformunda galerilerin son 30 günde verdiği ilanlar arasında halihazırda 5 bine yakın sıfır ikinci el otomobil satışa hazır şekilde bekliyor. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ağustos’ta 700 bine yakın aracın devri yapıldı. Devri yapılan araçların yüzde 68'ini otomobiller oluşturuyor. Temmuzda yapılan 650 bin adede oranla yüzde 7 artış gösteren devir işlemi galericinin paniğini de 50 bin araçlık farkla ortaya koydu.

SATILMAYAN ARACIN MALİYETİ 60 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK

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Düzenlemeyle elde kalacak sıfır ikinci el araçların galericiye maliyeti ise pahalıya patlayacak. Satılamayan her aracın aylık ortalama giderinin kiralar ve saklama koşullarının yanı sıra sermayeyi çevirememe riskinin en uygun fiyatlı otomobillerde bile 10 bin lirayı bulduğunu ifade eden otomotiv yetkilileri, günümüz koşullarında aracın 6 aylık maliyetinin 60 bin lirayı geçeceğini söyledi. Yüksek fiyatlı araçlarda ise maliyet aynı oranda katlanıyor.

CEZA MİKTARI ARTIRILACAK

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Yenişafak Gazetesi’nde yer alan haberde resmi makamlardan edinilen bilgiye göre, 6 ay ve 6 bin kilometre şartına uymayan kurumsal satıcıların cezasının düşük kaldığı gerekçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasının ardından yapılacak düzenlemeyle caydırıcı bir noktaya getirilmesi planlanıyor. Ticaret Bakanlığı'nın ceza miktarına dair açıklaması bulunmuyor. Ceza miktarının ise yüksek bir değere sahip otomobilde yüzdesel olarak caydırıcılığı hedefleniyor. Para cezasının yanı sıra işletmenin ticari faaliyetinin sınırlandırılması veya sonlandırılması da yaptırımlarda yer alması beklentiler arasında.

NOTERLERDE ARAÇ SATIŞ MESAİSİ

Son haftaya girilen 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesinin noterlerde yoğunluk oluşturması da bekleniyor. Elindeki aracı şahsi alıcıya satmaya çalışan veya devretmek isteyen kurumsal satıcıların yasal düzenlemeye takılmamak ve kapsama girmemek için 1 haftada noter işlemlerini halletmesi gerekiyor.


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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba
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