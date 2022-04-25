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İkinci el otomobil piyasası hareketlendi! Fiyatlar da satışlar da...

25.04.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil sektöründeki hareketlilik devam ediyor. Ramazan Bayramı'na günler kala vatandaşlar ikinci el otomobile yöneldi. Oto galericiler ikinci el otomobile talebin arttığını ve bayram yaklaştıkça daha da artacağını öngörüyor. Bununla beraber galericiler artan taleplerle birlikte araç fiyatların yüzde 4 yükseldiğini belirtti.

İkinci el otomobil piyasası hareketlendi! Fiyatlar da satışlar da...

Ramazan Bayramına günler kala ikinci el otomobillere talep arttı. Her yıl olduğu gibi Ramazan Bayramı yaklaşırken tatil hazırlığı yapan vatandaşlar ikinci el otomobillere yöneldi. Bayramın ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdiğini söyleyen galericiler bayram için hazırladığı araçlara büyük ilgi olduğunu belirtirken bayram yaklaşırken bu yoğunluğun daha da artacağını öngörüyorlar. Vatandaşların ikinci el otomobil almak için otomobil pazarlarında pazarlık yaptığı görüldü. Ramazan bayramının yaklaşması ve yoğunluğun artması araç fiyatlarını da yükseltti. Galericiler, geçen aya göre ikinci el otomobillerde fiyatların yüzde 4 yükseldiğini söyledi.

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BAYRAM İKİNCİ EL OTOMOBİL PİYASASINI HAREKETLENDİRDİ

Ramazan Bayramı yaklaşırken ikinci el otomobil piyasasında hareketliliğin başladığını belirten oto galerici Yılmaz Kebapçı, “Ramazan Bayramı yaklaştıkça ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik başladı. Tabi ki talebin artmasıyla araç fiyatlarında ufak bir artış gözlemleniyor. Geçen aya göre ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 3-4 gibi bir artış var. Çip krizinin birkaç ay daha devam edeceği öngörülüyor. Önümüzdeki bayram tatili sonrası da yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz. Elimizden geldiğince arabalarımızı aldık satış için hazırladık. İnternet üzerinden sosyal medya üzerinden araçlarımızı satışa çıkardık. Bayrama tam anlamıyla hazırız. Bayram tatili yaklaştıkça telefonlar çalmaya başlıyor daha da artacağını düşünüyoruz. Bence araç almanın şuanda tam zamanı. Yaz geliyor tatil yaklaşıyor insanlarımız memleketlerine tatile gidecekler şuan araç almanın tam zamanı” dedi.

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BAYRAMDA RAHAT SEYAHAT ETMEK İSTEYENLER İKİNCİ EL OTOMOBİLLERE YÖNELDİ

Bayramda memleketine gitmek isteyen vatandaşlar ikinci el otomobillere yöneldiğini söyleyen oto galerici Yavuz Çifçi, “Dönemsel olarak baktığımızda otomobil fiyatlarının bir hareketi vardır. Her sene bu aylarda yaza yaklaşmamız bayramların artmasıyla insanların tatil programları yapmaya başladığı bu dönemlerde otomotiv ile ilgili bir hareketlilik yaşanır. İnsanlar bu dönemde ya arabalarını değiştirir ya da yeni bir araba alır. Şuanda bayram tatilinin yaklaşmasıyla hareketlilik başladı. Şuanda araba almanın tam zamanı. Araba fiyatlarında bir fiyat aralığı azda olsa oluştu. Önceki senelere baktığımızda pandemi geçirdik, insanlar evlerinden çıkamadı ve araba satışları yok gibiydi. Bu sene pandemi sonrası ilk rahat seyahat edebileceğimiz bayramlardan bir tanesi. İnsanların yüzü gülüyor ve vatandaşlar tatilini rahat yapmak istediği için ikinci el otomobillere yöneldi. Çip krizi ve sınırlı sayıda sıfır araba gelmesinden dolayı arz talebi karşılayamayacak ve bana göre bayram sonrası da fiyatlar yukarı yönlü devam edecek” şeklinde konuştu. (İHA)

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