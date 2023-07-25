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İkinci el otomobil satışı için devrim gibi önlem! Sıra noterlere geldi: Ağustos’ta devreye alınacak

25.07.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el araba satışı için getirilen düzenlemelere bir yenisi daha ekleniyor. Araç fiyatlarını arttıran hareketlere karşı başlatılan çalışmalar bu kez de noterleri kapsayacak. İlan fiyatı sıfır kilometre araçtan düşük olan bir ikinci el bir aracın, noterde sıfır kilometre araçtan daha pahalı olacak şekilde devrinin yapılmasını engelleyecek yeni bir yazılım Ağustos ayı başlarında devreye alınacak. Detaylar ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

İkinci el otomobil satışı için devrim gibi önlem! Sıra noterlere geldi: Ağustos’ta devreye alınacak

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda, ikinci el araç ilan fiyatlarının, sıfırı araç fiyatlarını geçemeyeceğine yönelik bir düzenleme hazırlamış ve 6 ay ve 6 bin kilometre şartında da süreyi uzatmıştı. İkinci el araba satışında vergisiz kazancı ortadan kaldırarak, otomobilin bir yatırım aracı olarak görülmesini engellemek için çıkarılan yasaların ardından bir düzenleme daha geliyor.

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NOTERLER İÇİN YENİ DÜZENLEME

Habertürk'ün ikinci el araç sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Türkiye Noterler Birliği ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda bir bilgisayar yazılımı hazırlanıyor. Son düzenlemelerin ardından ilan sitelerinde aykırı bulunan ikinci el araç ilan sayısı 20 binden 7 bin adede düşmüştü. Ancak araçların devir işlemlerinin yapıldığı noterler ile ilgili herhangi bir düzenleme ise bulunmuyor.

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ÖZEL YAZILIM HAZIRLANIYOR

İşte tüm usulsüzlüklerin önüne geçmek için, yeni bir çalışma yapılıyor. Hazırlanacak bir bilgisayar yazılımı sayesinde araç devir işlemleri sırasında, '6+6' düzenlemesinin takibi yapılabilecek. Ayrıca, kişilerin bir yıl içerisinde yaptıkları satışlarda noterler tarafından görülecek ve gerekirse araç satış işlemi engellenecek.

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Yani özetle, ikinci el araç piyasasına yönelik yapılan uygulamaların tümüne aykırı durumlar noterler tarafından anında görülerek araç devir işlemleri gerek görüldüğü durumlarda yapılmayacak. Hazırlanan yazılımın Ağustos ayı başında devreye alınması planlanıyor. Söz konusu yazılımın detaylarının önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklama ile netleşeceği belirtiliyor.


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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba

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