İkinci el otomobilde yaşlı araçlara ilgi artı! İşte dikkat çeken rakamlar…

Aralık ayında yaşı büyük araçlara ilgi arttı. Sahibindex Aralık Vasıta raporuna göre, en çok ilan verilen kategori otomobil oldu. Otomobili, minivan ve panelvan, arazi/ SUV ve pickup. ticari araçlar ve motosiklet kategorileri takip etti.

Ayrıca aralık ayında yayından kaldırılan ilan sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,3 oranında arttı. Yine yayından kaldırılan ilanlarda 0-3 yaş aralığındaki ve 20 yaş üstü araçların payında artış gözlemlendi. Marka ve model sıralamasında ilk sırayı Renault Clio ve Volkswagen Passat paylaştı.

Arabam.com verilerine göre ise 2021'de ilanlar en çok 200.000 km-300.000 km arasındaki araçlar için verildi. Geçen yıl en fazla ilan verilen araçlar yüzde 7,4 oranı ile 2012 yılına ait modeller oldu. Bunu sırasıyla 2015 ve 2016 model araçlar takip etti. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların yüzde 13,9'unu oluşturdu.



