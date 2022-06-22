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İkinci el otoya bayram uğramadı! Fiyatlar yüzde 100 arttı

22.06.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban bayramı öncesi ikinci el araba piyasasında yaprak kıpırdamıyor. Fiyatların şiştiğini belirten galericiler, eski bayramları aradıklarını söyledi. Öte yandan galericiler fiyatların yüzde 100 arttığını söyleyerek vatandaşların araçları yatırım amaçlı aldığını söyledi.

İkinci el otoya bayram uğramadı! Fiyatlar yüzde 100 arttı

Kurban Bayramı öncesi normalde haraketli olan ikinci el araç piyasası, fiyatların şişmesinden kaynaklı durma noktasına geldi. Galericiler bu durumdan olumsuz etkilenirken, alıcıların geneli ise yatırım amaçlı araç almaya yöneliyor. Son iki haftadır fiyatların çok fazla şiştiğini belirten galericiler, yaklaşık 3 yıldır eski bayramları aradıklarını söyledi.

“ARAÇ ALABİLEN VATANDAŞLARDA YATIRIM AMAÇLI ALIYORLAR”

İkinci el piyasasının son iki haftadır durgun olduğunu ifade eden galerici Yılmaz Kebapçı, “Şu anda araç temininde sıkıntı çekiyoruz. Olan araçlarda çok pahalı. Normalde bayram öncesi işlerimiz çok yoğun olurdu. Eski bayramları arıyoruz artık. Hem okullar tatil hem de bayramda öncesi tatile gitmek isteyen vatandaş fiyatlardan dolayı beklemeye geçti. Aylık ortalamanın çok altındayız şu anda. Geçen seneye göre yüzde 100’ün üzerinde arttı diyebiliriz. Araç alabilen vatandaşlarda yatırım amaçlı alıyorlar” diye konuştu.

“SON ÜÇ SENEDİR BAYRAM DİYE BİR ŞEY KALMADI”

Satışlar düşüş olduğunu belirten galerici Gökhan Ardeşen, “Bir iki ay öncesine kadar işlerimiz iyiydi. Şu anda ise olan talep duruldu. Fiyatlar baya yükseldi sebebini bununla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yükselirken araç alanların çoğu yatırımcı oluyor. Son üç senedir bayram diye bir şey kalmadı. Eskiden bayramdan önce kullanıcı alırdı şimdi ise yatırımcı alıyor. Eskiden aracı kullanıcıdan alırdık kullanıcıya satardık. Eski bayramları arıyoruz. Normalde haftada 8-9 araç satardık şimdi ise 2-3’e düştü” şeklinde konuştu. (İHA)

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