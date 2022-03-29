İkinci el otoyu 'kayıt dışı' korkusu sardı! Hem fiyatlar yükselecek hem de...

Çip krizi, dolar kuru, savaş derken Türkiye’de hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatları yükselmişti. Vatandaşlar araç fiyatlarının düşmesini beklerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü Kabine Toplantısı sonrasında, otomotiv sektöründe araç alım satımı yapanların ödediği KDV oranının yüzde 1'den yüzde 18'e çıkarıldığını açıkladı.

KDV düzenlemesinin araç fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak edilirken Habertürk TV’ye konuşan Otonomi Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Aydınkaş, “Örnek verecek olursak bir araçtan 10 bin lira kâr ettiğiniz zaman bunu yüzde 1'i yani 100 TL'si vergi olarak yansırken, şu an yeni yasa ile bu rakam 1800 liraya çıkacak. Yani totale vurduğunuz zaman bu araba fiyatlarının yüzde 18 artması değil, kârdaki verginin artmasını etkileyecek” ifadelerini kullandı.

ARABA FİYATLARININ DÜŞMESİ HAYAL OLDU

Otomobil sektörünün çip krizi ve savaşın etkisiyle hammadde üretimiyle halihazırda dar boğazda olduğunu dile getiren Aydınkaş, “Biz daha güzel bir düzenleme beklerken, bu bize de sürpriz oldu. İster istemez bu da araç fiyatlarını arttıracak” açıklamasında bulundu.

KAYIT DIŞILIK ARTACAK

Yapılan düzenlemenin kayıt dışılığı artacağına değinen Aydınkaş, "Zaten satılan araçların yüzde 20'si kayıt altına alınıyor. Aslında kayıt dışının önüne geçmek istenirken bu karar kayıt dışının artmasına sebebiyet verir. Çünkü 100 lira verdiği zaman herkes üzerine alıyordu. Bu oran yüzde 18 çıktığı zaman otomobil galericileri eş-dost üzerinden araba alıp satabileceği için kayıt dışını artırır" dedi.



