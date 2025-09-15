FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

İkinci elde 'sakin' seyir! Araba almak isteyenlere 'fiyat' uyarısı... İşte en düşük rakamlar

İkinci el araç piyasasında son durum ne? Araba almak için doğru zaman mı? İkinci el araba fiyatları ne durumda? Oto pazarındaki son durum ortaya çıktı. İşte fiyatlar ve pazardaki hareketlilikle ilgili galerici esnafı ve vatandaşın yorumları...

İkinci elde 'sakin' seyir! Araba almak isteyenlere 'fiyat' uyarısı... İşte en düşük rakamlar
Hande Dağ

İkinci el otomobil pazarında son durum ne? Araç almak isteyenler açık oto pazarlarına gidiyor. Peki, her bütçeye uygun otomobil var mı? Fiyatlar ne durumda? İşte detaylar...

İkinci elde sakin seyir! Araba almak isteyenlere fiyat uyarısı... İşte en düşük rakamlar 1

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA FİYATLAR

Ekol TV'de yer alan habere göre; muhabir Oğuzhan Uysal, Rami'de bulunan ikinci el otopazarında pazar günkü durumu değerlendirip şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günü yoğunluğunun olduğunu söyleyebiliriz. Her bütçeye uygun farklı model ve segmentlerde otomobilleri görmek mümkün. Bir otomobilin fiyatı 945 bin TL ama pazardaki diğer otomobillere baktığımız zaman ortalama 200 - 250 bin TL'den başlayan fiyatlar söz konusu ve bu fiyatlar 2 - 2,5 milyon liralara kadar değişiyor. Tabii otomobilin segmenti, hasar durumu ve model yılıyla bağlantılı olarak fiyatların değiştiğini söyleyebiliriz. Ve burası insanların gelip hem otomobilleri beğenebildikleri hem de deneyimleyebildikleri bir alan. Bu internetten çok mümkün olmuyor. Buraya gelip hem araç başında pazarlık yapabiliyorlar hem istedikleri modellerin tüm özelliklerini de aslında bu noktada deneyimlemek mümkün.

İkinci elde sakin seyir! Araba almak isteyenlere fiyat uyarısı... İşte en düşük rakamlar 2

ARABA ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Galerici esnafıyla konuştuğumuzda ise aslında pazardaki durumun biraz sakin olduğunu söylediler. 2-3 aylık periyotta bir sakinlik olduğunu, vatandaşların genel olarak aslında şu an için bir yatırım yapmaya yöneldiğini ve otomobil alışlarının biraz daha düştüğünü belirttiler. Ancak önümüzdeki günlerde bir hareketlilik bekleniyor ve ayrıca şunu da belirtti esnaf; şu an otomobil almak için iyi bir dönem olduğunu, fiyatların da aslında geçmiş aylara göre biraz uygun olduğunu özellikle belirttiler.

İkinci elde sakin seyir! Araba almak isteyenlere fiyat uyarısı... İşte en düşük rakamlar 3

Burada vatandaşlarla konuştuğumuzda da aslında aynı noktaya değindiler. Fiyatların geçtiğimiz aylara göre çok fazla değişmediğini, şu an geçtiğimiz aylara göre fiyatların da daha sakin kaldığını söyleyebiliriz"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'IBAN'ını ver' kararı! Ev sahiplerini de kiracıları da ilgilendiriyor... Son sözü yargı söyledi'IBAN'ını ver' kararı! Ev sahiplerini de kiracıları da ilgilendiriyor... Son sözü yargı söyledi
Yarım altın alacaklar dikkat! Fed beklentisi ve küresel gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiliyor?Yarım altın alacaklar dikkat! Fed beklentisi ve küresel gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiliyor?

Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba ikinci el ikinci el araç ikinci el otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.