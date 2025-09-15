İkinci elde 'sakin' seyir! Araba almak isteyenlere 'fiyat' uyarısı... İşte en düşük rakamlar

İkinci el otomobil pazarında son durum ne? Araç almak isteyenler açık oto pazarlarına gidiyor. Peki, her bütçeye uygun otomobil var mı? Fiyatlar ne durumda? İşte detaylar...

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA FİYATLAR

Ekol TV'de yer alan habere göre; muhabir Oğuzhan Uysal, Rami'de bulunan ikinci el otopazarında pazar günkü durumu değerlendirip şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günü yoğunluğunun olduğunu söyleyebiliriz. Her bütçeye uygun farklı model ve segmentlerde otomobilleri görmek mümkün. Bir otomobilin fiyatı 945 bin TL ama pazardaki diğer otomobillere baktığımız zaman ortalama 200 - 250 bin TL'den başlayan fiyatlar söz konusu ve bu fiyatlar 2 - 2,5 milyon liralara kadar değişiyor. Tabii otomobilin segmenti, hasar durumu ve model yılıyla bağlantılı olarak fiyatların değiştiğini söyleyebiliriz. Ve burası insanların gelip hem otomobilleri beğenebildikleri hem de deneyimleyebildikleri bir alan. Bu internetten çok mümkün olmuyor. Buraya gelip hem araç başında pazarlık yapabiliyorlar hem istedikleri modellerin tüm özelliklerini de aslında bu noktada deneyimlemek mümkün.

ARABA ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Galerici esnafıyla konuştuğumuzda ise aslında pazardaki durumun biraz sakin olduğunu söylediler. 2-3 aylık periyotta bir sakinlik olduğunu, vatandaşların genel olarak aslında şu an için bir yatırım yapmaya yöneldiğini ve otomobil alışlarının biraz daha düştüğünü belirttiler. Ancak önümüzdeki günlerde bir hareketlilik bekleniyor ve ayrıca şunu da belirtti esnaf; şu an otomobil almak için iyi bir dönem olduğunu, fiyatların da aslında geçmiş aylara göre biraz uygun olduğunu özellikle belirttiler.

Burada vatandaşlarla konuştuğumuzda da aslında aynı noktaya değindiler. Fiyatların geçtiğimiz aylara göre çok fazla değişmediğini, şu an geçtiğimiz aylara göre fiyatların da daha sakin kaldığını söyleyebiliriz"