İlan sayfalarında Togg hareketliliği: Çekiliş sırasını satan da var, teslimat sonrası satacak olan da…

Yerli otomobil Togg T10X için 29 Mart akşama yapılan çekiliş ile ilk sahipler belirlendi. Ön sipariş sürecine 60 bin TL ödeyerek dahil olan yüz bini aşkın vatandaştan 20 bin talihli Togg’a kavuşmak için gün sayıyor. Ancak yıl içerisinde sadece ön sipariş bedeli alınan 20 bin otomobili değil, daha fazlasını üretmek için hazırlıklarını sürdüren Togg'un açıklamaları, çekiliş sonucu açıklandıktan sonra daha fazla vatandaşı mevcut otomobillerini satışa çıkarmaya yönlendirdi. Sadece bu da değil, Togg T10X ön sipariş hakkınını kazananlardan bazılarının "teslimat sıralarını" da satışa çıkardığı iddia edildi.

“TOGG ALACAĞIM İÇİN SATILIK”

Çekiliş sonuçlarının açıklanması ardından ilan sayfalarında Togg hareketliliği yaşandı. Kullanıcılardan bazıları “Togg alacağım için satılık!, Togg çekiliş sıram satılıktır!, Togg aracım teslim olduktan sonra satılıktır!” gibi başlıklarla ilanlar açtılar.

TESLİMAT SONRASI SATACAK OLAN DA VAR

Ayrıca çekiliş hakkını satan kullanıcıların da olduğu iddia edildi. Kullanıcıların “Togg çekiliş hakkım satılıktır” şeklinde ilanlar vererek belli bir ücret karşılığında haklarını sattıkları öne sürüldü. Sosyal medyada gündeme gelen paylaşımlarda kullanıcıların çekiliş hakları olduğunu araçlarını teslimattan sonra hemen satışa çıkaracakları da ifade edildi.



