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  4. İlk kez görücüye çıktı! Yeni TOGG'u görenler gözyaşlarını tutamadı... 80 km daha fazla menzil

İlk kez görücüye çıktı! Yeni TOGG'u görenler gözyaşlarını tutamadı... 80 km daha fazla menzil

03.10.2024 12:28
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Türkiye'nin otomobili Togg'un ilk sedan modeli T10F, TEKNOFEST Adana'da vatandaşların beğenisine sunulurken başta gençler olmak üzere ziyaretçiler aracın farklı özelliklerini inceledi. TOGG’un sedan modeli T10F, ilk kez Adana’da sergilenirken T10F görücüden tam not aldı, bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. T10F, piyasadaki mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla yani 600 kilometre menzile sahip olacak.

TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Pek çok yeni teknolojinin tanıtıldığı etkinlik kapsamında, gelecek yıl piyasaya sunulması beklenen Togg'un ilk sedan modeli T10F de görücüye çıktı.

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600 KM MENZİLE SAHİP OLACAK

Biraz daha spor ancak aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde dizayn edilen T10F, piyasadaki mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla yani 600 kilometre menzile sahip olacak. Araç, etkinlik alanında ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başta öğrenciler olmak üzere festival alanına gelenler T10F'yi benzerlerinden ayıran yönlerine odaklandı.

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"EN GÜZEL ARAÇLARDAN BİRİ"

TEKNOFEST alanının ziyaretçilerinden 12 yaşındaki Mert Demirtaş, AA muhabirine, araçla ilgili beğenilerini dile getirdi. Togg T10F'nin gördüğü en güzel araçlardan biri olduğunu belirten Demirtaş, şunları söyledi:

"Togg'un T10F modeli gördüğüm en iyi araçlardan biri. Buraya sadece Togg'u görmeye gelmedim ama onu görmek bile bana yetti. Burada bir sürü şey var ama ben hangisine bakacağımı bilmiyorum çünkü hepsi çok güzel. Çalışanlara, çocuklara buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik olmuş, hem Türkiye'miz hem Adana'mız için. Farklı şehirlerden de öğrenciler geliyor, bizim gibi çocuklar bilgileniyor. Herkesin emeğine sağlık. Türkiye'nin arabası, ekonomimiz açısından bence çok iyi. Başka ülkeden insanlar da alabilir. İlk gördüğümde zaten 'Büyüyünce alacağım' dedim, kafaya koydum. En güzel araçlardan biri."

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Konya Teknik Üniversitesi öğrencisi Selçuk Mirza da "T10X'i daha önce deneyimlemiştim, içine binme fırsatı buldum. Bu yeni model de sedan araç kategorisinde gayet iyi. Güzel bir araç ortaya koymuşlar. İleriki zamanlarda almayı isterim." dedi.

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BAKAN KACIR TEST SÜRÜŞÜ YAPMIŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçen hafta Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg kampüsünü ziyaret etmiş ve güvenlikten dayanıma test süreçleri başlatılan T10F'nin sürüşünü gerçekleştirmişti. Bakan Kacır, burada yaptığı değerlendirmede, "T10F ile birlikte aslında çok farklı bir hedef kitleye de Togg artık sesleniyor olacak. Bu model biraz daha spor ama aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde tasarlandı." demişti.

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İŞTE ÖN SİPARİŞ TARİHİ

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da 27 Aralık 2019'da ön gösterimi yapılan T10F'i CES 2024'te de kullanıcıların beğenisine sunduklarını hatırlatarak, "Günümüzün tasarım dinamiklerini yansıtan ve sedan modellerden olan beklentileri de karşılayan bir 'fastback' olarak tasarladığımız T10F'nin 2025'in ilk çeyreğinde tanıtımını gerçekleştirmeyi ve ön siparişlerini toplamayı hedefliyoruz. Nisandan itibaren yeni akıllı cihazımızı Türkiye'den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız." açıklamasında bulunmuştu.

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T10F'NİN ÖZELLİKLERİ

Togg T10F, T10X gibi kullanıcısını merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak tasarlandı. T10F, RWD standart menzil (arkadan itiş), RWD uzun menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

Cihazın 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.

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2025'TE ÖNCE TÜRKİYE'DE SONRA DA AVRUPA PAZARINDA

Öte yandan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören TOGG T10F modelinin 2025 yılı içerisinde önce Türkiye’de sonra Avrupa pazarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor. TOGG kullanıcısı Zeynel Abidin Topal, yeni modeli anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

“TENEKELERİN İÇİNDE GEZERDİK”

Eskiden araba alabilmek için sıra beklediklerini belirten Zeynel Abidin Topal, “Bu araba yeni model. Çok güzel. Ben şu an TOGG kullanıcısıyım. Ben memnunum. Kullanan herkes de çok memnun. Türk malı olduğu için tercih ettim. Biz neler gördük. Tenekelerin içinde gezdik. Biz araba alabilmek için sıralara girip beklerdik. Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan geldi araba geldi. Bu yerli otomobilin yapılması ömre bedel. Ben ilk alanlardan biriyim. Gurur duyuyorum. Yapanlardan vesile olanlardan Allah razı olsun” dedi. (AA/İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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