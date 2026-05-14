Japon otomotiv devi zarar açıkladı: 2040 hedefinden vazgeçti!

Japon otomotiv devi, elektrikli araç stratejisinde geri adım atmasının ardından halka açık bir şirket olarak ilk kez yıllık zarar etti. Japonya’nın en büyük ikinci otomobil üreticisi, mart ayında sona eren mali yılda 423,9 milyar yen, yani yaklaşık 2,7 milyar dolar net zarar yazdı

İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre, Honda’nın 1950’lerde halka açılmasından bu yana kaydettiği ilk yıllık zarar oldu.

‘YAKALAYIM’ DERKEN ZARAR ETTİ

Söz konusu zarar, büyük otomobil üreticilerinin BYD ve Tesla’yı elektrikli araçlarda yakalama çabasının nasıl ters tepebildiğini gösteren en çarpıcı örneklerden biri olarak öne çıktı. ABD’de Başkan Donald Trump’ın elektrikli araç teşviklerini geri çekme kararı sonrası satışlarda yaşanan yavaşlama, bu stratejinin baskı altına girmesinde etkili oldu.

DEV YATIRIMIN MİMARIYDI

Honda CEO’su Toshihiro Mibe, 2021’de milyarlarca dolarlık elektrikli araç yatırımı öngören iddialı vizyonun mimarı olarak görülüyordu. Mibe, otomobil iş kolunda yavaşlamanın sadece elektrikli araç pazarında olmadığını söyledi ve maliyetler ve araç geliştirme alanında rekabet gücü kaybına da dikkat çekti.



SÜRESİZ OLARAK ASKIYA ALDI

Honda, elektrikli araç stratejisindeki son geri adım kapsamında Kanada’da planlanan 11 milyar dolarlık elektrikli otomobil ve batarya tesisi yatırımını ‘süresiz olarak askıya alacağını’ açıkladı. Şirket bunun yerine 2030 sonuna kadar 15 yeni hibrit model piyasaya sürmeyi planlıyor.

NET ZARAR BEKLENİYOR

Grup, mart ayında Kuzey Amerika’da üretimi planlanan üç elektrikli araç modelini iptal ederek yatırımcıları şaşırtmıştı. Bu kararın ardından Honda, mart ayında sona eren yıl için 360 milyar yen ile 630 milyar yen arasında net zarar beklediğini duyurmuştu.

O dönemde şirket, elektrifikasyon stratejisindeki geri çekilmeye bağlı olarak iki yıl içinde 2,5 trilyon yene kadar zarar oluşabileceği uyarısında bulunmuştu.



RADİKAL KARARINDAN VAZGEÇTİ

Honda, 2040 yılına kadar benzinli otomobil üretimini durdurma taahhüdüyle Japon otomobil üreticileri arasında en radikal hedeflerden birini ortaya koymuştu. Ancak şirket, perşembe günü bu hedeften de vazgeçtiğini açıkladı.

Honda, mevcut mali yılda faaliyet kârına dönmeyi beklediğini bildirdi. Şirket, özellikle Hindistan’daki büyüme dahil olmak üzere genişleyen motosiklet işinin desteğiyle 500 milyar yen faaliyet kârı öngörüyor. Honda ayrıca temettü politikasını korudu.

Bu beklenti, şirketin aynı tutarda elektrikli araç kaynaklı zarar etkisi beklemesine rağmen açıklandı. Söz konusu etki, bu yıl Honda’nın sonuçlarını ağır şekilde baskılayan 1,57 trilyon yenlik, yaklaşık 9,9 milyar dolarlık zararın altında kalıyor.

Bilanço açıklamasının ardından Honda hisseleri Tokyo’da yüzde 8’e yakın yükseldi, ancak daha sonra kazançlarının bir kısmını geri verdi.

MOTOSİKLET İŞİ BİLANÇOYU DESTEKLİYOR

Honda’nın kârlı motosiklet işi, küresel otomobil satışları gerilese de bugüne kadar grubu büyük zararlardan korumuştu. Şirketin otomobil satışları, 2019 mali yılında ulaşılan 5,34 milyon adetlik rekor seviyeden 2025 mali yılında 3,6 milyon adede gerileyerek yaklaşık yüzde 30 düştü.

Elektrikli araç stratejisindeki hatalar nedeniyle görevinden ayrılması yönünde baskı altında kalan Mibe, geçen yıl Nissan ile yürütülen birleşme görüşmelerini de yönetmişti. Bu görüşmeler, Honda’nın rakibinin kontrolünü ele alarak dönüşüm sürecini kendi planına uygun şekilde yürütmek istemesi nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

O tarihten bu yana Nissan, CEO Ivan Espinosa yönetiminde toparlanmaya başlarken, Honda’nın sorunları daha da derinleşti.