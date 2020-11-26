Kalitesiz ve sahte antifriz ile yağ kullanımı 15 bin liraya kadar masraf açabilir

2020 yılı Ağustos ayı itibariyle Türkiye’de trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı, 23 milyon 200 bine yaklaştı. Her geçen gün artan talep ve araç sayısı, beraberinde art niyetli kişiler için fırsat oluşturabiliyor. Kış mevsimine girerken motorlu taşıtların antifriz ve sıvı bakımlarının yapılması hayati önem taşıyor. Sıvı ve yağ bakımının aksatılması durumunda araçlar, sürücülere 15 bin liraya kadar ulaşabilen arızalar yol açabiliyor.

İNTERNETTE SATILAN ÜRÜNLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR

Bakımlarını ucuza yaptırmak isteyen araç sahipleri kimi zaman ucuz olsun diye internet üzerinden, bayiliği bulunmayan yerlerden düşük maliyetler yağ ve antifriz alabiliyor. Uzmanlar ise tüm bayilerde fiyatların birbirine çok yakın olduğunu, ucuza satılan ürünlerin orijinal paketler içerisine sahte dolum olabileceğini, bunun kullanımının da araçlarda ciddi hasarlara yol açabileceğini ifade ediyor.

'YILIN 12 AYI ANTİFRİZLE KULLANMAK GEREKİYOR'

Ordu’da yeni sanayi sitesinde oto tamir ve bakım ustası Ali Osman Yılmaz, kış öncesi antifrizi ölçtürmenin gerekli olduğunu söyledi. Özellikle Karadeniz Bölgesi’nin artık soğumaya başladığını ve bu nedenle kaliteli antifriz tercih edilmesi gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, “Bu nedenle kış sezonlarında araçlarda antifrizin muhakkak kontrol edilmesi gerekiyor. Tabi öncelikle kaliteli antifrizleri kullanmak gerekiyor. ‘Bu ucuzmuş’ deyip araca konulmaması gerekmiyor. Kalitesiz antifrizler su borularına, aracın radyatörü ve devridaimine zarar veriyor ve su kaçaklarına neden oluyor. Zamanla çamurlaşıyor ve motorun içerisini tıkayabiliyor. Ve bu parçalar bozulduğunda değişmesi gerekiyor. Yılın 12 ayı antifrizle araç kullanmak gerekiyor” dedi.