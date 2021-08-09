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Karsan CEO'su: 800 ilave istihdam yapılacak

09.08.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, " Oyak Renault ile yaptığımız iş birliği sayesinde, üretim yelpazemize binek otomobil de ekleniyor. Ülkemiz açısından önemli bir model olan Renault Megane Sedan'ın üretimini üstlenecek olmaktan dolayı çok mutluyuz" değerlendirmesinde bulundu. Megane Sedan üretimi için proje süresince Oyak Renault adına 210 milyon TL’lik yatırım yapan Karsan’ın ilave olarak 800 kişilik istihdam yapacağı da vurgulandı.

Karsan CEO'su: 800 ilave istihdam yapılacak

Karsan açıklamasına göre, Bursa'da yer alan fabrikasında dünyaca tanınan yüksek teknolojiye sahip toplu taşıma araçlarının üretimini gerçekleştiren yerli üretici Karsan, aynı zamanda Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi olarak iş birliği yaptığı markalara ait modelleri de üretmeye devam ediyor.

800 KİŞİLİK İLAVE İSTİHDAM

Bu stratejisi doğrultusunda iş ortakları ve lisansörleriyle otomotivin tüm segmentlerinde yer almayı hedefleyen Karsan, son olarak Oyak Renault ile 2022’nin sonundan itibaren geçerli olmak üzere mevcut Renault Megane Sedan üretimi için 5 yıllık anlaşma imzaladı. İki şirket arasında yapılan işbirliği ile yıllık 55 bin adetlik üretim hacminin oluşması bekleniyor. Yerli üretici Karsan, Renault Megane Sedan üretimi için Oyak Renault adına 210 milyon TL yatırım yapacak ve üretilen araç başına da bir gelir elde edecek. Bu anlaşmanın bir katkısı da 800 civarında ilave çalışan istihdamı olacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, "Kurulduğumuz günden bu yana gerek hafif ve ağır ticari araç, gerekse toplu ulaşım alanında birçok global marka için üretim yapmış, kendi markasıyla ürettiği yüksek teknolojili araçları da dünyanın birçok ülkesine de ihraç etmiş bağımsız bir üreticiyiz.
Oyak Renault ile yaptığımız iş birliği sayesinde, üretim yelpazemize binek otomobil de ekleniyor. Ülkemiz açısından önemli bir model olan Renault Megane Sedan'ın üretimini üstlenecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu güçlü iş birliği, uluslararası otomotiv firmalarının hem ülkemize olan yatırım kararlılığını hem de Karsan'ın üretim yetkinliği ve becerisine olan güvenini açıkça bir kez daha gösteriyor. Ayrıca, bugüne kadar ticari araçta uzmanlaşmış olan şirketimizin Oyak Renault için bir binek otomobil üretecek olması da esnek ve çevik üretim kabiliyetimizi kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

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"FARKLI MARKALARIN ÜRETİM SÜREÇLERİNİ ÜSTLENMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Karsan'ın son 4 yılda yüksek teknoloji atılımı yaptığını aktaran Baş, şunları kaydetti;

"İki ayaklı bir strateji izlemeye devam ediyoruz. Bir yandan, kendi güçlü markamıza ait toplu taşıma araçlarını yüzde 100 elektrikli ve otonom olarak geliştiriyoruz. Türk mühendisleri ve çalışanlarının yoğun emeğiyle hayata geçirilen Karsan markalı Jest Electric, Atak Electric ve Otonom Atak Electric şu anda teknolojileriyle Avrupa'nın önde gelen çevreci ulaşım çözümleri arasında yer alıyor. Bu araçları başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok farklı noktasına ihraç ediyoruz. Karsan, bugün elektrikli ve otonom toplu ulaşım çözümleri konusunda ülkemizin yurt dışında bilinen ve aranan bir markası haline geldi. Yurt dışından uluslararası düzeyde çok iyi bilinen firmalarla bu yönde temas halindeyiz.

Diğer yandan üretim deneyim ve kabiliyetimiz sayesinde farklı markalara ait üst düzey modellerin üretim süreçlerini fabrikamızda üstlenebiliyoruz. Hyundai Motor Company (HMC), Menarinibus ve son olarak Oyak Renault işbirliği bu stratejimizin ne kadar sağlıklı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Bu kapsamda, Renault Megane Sedan modeli üretim kapasitemizin sürdürülebilirliği açısından da büyük önem taşıyor. Türk otomotiv sektörünün lider ve güçlü şirketi Oyak Renault ile yaptığımız bu anlaşmanın Türk ekonomisine farklı açılardan katma değer sağlayan örnek bir iş birliği olacağına inancım tamdır."

Baş, üretim kapasitelerini sağlıklı ve verimli bir şekilde yönetmenin yanında, yüksek teknolojili toplu taşıma araçlarıyla dünya markası olma yolundaki hedeflerine de başarılı bir şekilde yürüdüklerini belirterek, "Amacımız doğrultusunda kısa sürede çok sayıda başarı elde ettik. Jest Electric ve Atak Electric modellerinin ardından asıl odak noktamız olan Otonom Atak Electric'i dünyanın beğenisine sunduk. Bugün geldiğimiz noktada Otonom Jest Electric de planlarımız arasında yer alıyor. Karsan olarak elektrikli araç tarafında yaptığımız yatırımlar 2021 yılında da hız kesmeden sürüyor. Kısa süre içerisinde 12 ve 18 metre boyutlarında tamamen elektrikli yeni araçlarımızı yollarla buluşturacağız. Bu kapsamda, 12 metrelik yüzde 100 elektrikli modelimizin üretimine ise başladık. Çok yakında resmen tanıtımını yapmak için gün sayıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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