Karsan’dan Romanya’nın Deva şehrine 26 elektrikli araç

Sunduğu ticari araçlarla birçok ülkede kentlerin toplu ulaşımında söz sahibi olan Karsan’ın, sıfır emisyonlu ve yüksek menzilli elektrikli otobüsleriyle yakaladığı başarısı sürüyor. Karsan son olarak Romanya’nın Deva şehrinde düzenlenen elektrikli araç ihalesini de kazandı. Söz konusu ihale kontratıyla Karsan, elektrikli ürün ailesinin üyelerinden 6 metre uzunluğunda 22 adet e-JEST ve 8 metre uzunluğunda 4 adet e-ATAK modellerini kente teslim edecek. Daha önce dizel motorlu JEST modellerini de Deva Belediyesi’ne sunmuş olan Karsan, yeni elektrikli araçlarını ise 2022 yılında teslim etmeyi planlıyor. Bu kapsamda toplam 26 adet sıfır emisyonlu e-JEST ve e-ATAK aracın, 2022 yılının ikinci yarısında Deva kentinin şehir içi kullanımı için devreye alınması hedefleniyor. Yakın geçmişte Romanya’nın birçok şehrine elektrikli araçlarını teslim eden ve yüksek adetli sözleşmelere imza atan Karsan, yeni ihalesinin ardından ülke genelindeki elektrikli araç satışını ise 158 adede çıkarmış oldu.

e-JEST BİNEK OTOMOBİL KONFORUNU ARATMIYOR

Yüksek manevra kabiliyeti ve benzersiz yolcu konforuyla kendini kanıtlayan e-JEST, 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 km’ye kadar menzil sunarak bu anlamda 6 metrelik küçük otobüs sınıfının en iyi performansını gösteren e-JEST’in enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor. 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak WI-FI uyumlu altyapı sağlayan e-JEST, 4 tekerlekte bağımsız süspansiyon sistemiyle de binek otomobil konforunu aratmıyor.

e-ATAK 300 KM MENZİL SUNUYOR

Ön ve arka yüzüyle dinamik bir tasarım çizgisine sahip olan e-ATAK, ilk bakışta LED gündüz farlarıyla dikkatleri çekiyor. 230 kW güce sahip e-ATAK’ta görev yapan elektrikli motor, 2.500 Nm tork üreterek kullanıcısına yüksek performanslı sürüş deneyimi sağlıyor. BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh kapasitesi bulunan 8 m sınıfındaki e-ATAK, 300 km menziliyle rakiplerinin önüne geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25’e kadar kendi kendini de şarj edebiliyor. 52 kişilik yolcu kapasitesi sunan modelde, iki farklı koltuk yerleşim seçeneği bulunuyor.

