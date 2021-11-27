FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Karsan’dan Romanya’nın Deva şehrine 26 elektrikli araç

Karsan’dan Romanya’nın Deva şehrine 26 elektrikli araç

27.11.2021 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Romanya’nın birçok şehrinde yüksek adetli sözleşmelere imza atan Karsan, son olarak Deva şehri için düzenlenen elektrikli araç ihalesini kazandı. İhale kapsamında anlaşma sağlanan 22 adet e-JEST ve 4 adet e-ATAK’ın, Deva Belediyesi’nin ilk elektrikli araçları olarak 2022 yılının ikinci yarısında kente sunulması planlanıyor. Karsan’ın bu ihaleyle birlikte, Romanya genelinde gerçekleştirdiği elektrikli araç satışı ise 158 adede yükselmiş oldu.

Karsan’dan Romanya’nın Deva şehrine 26 elektrikli araç

Sunduğu ticari araçlarla birçok ülkede kentlerin toplu ulaşımında söz sahibi olan Karsan’ın, sıfır emisyonlu ve yüksek menzilli elektrikli otobüsleriyle yakaladığı başarısı sürüyor. Karsan son olarak Romanya’nın Deva şehrinde düzenlenen elektrikli araç ihalesini de kazandı. Söz konusu ihale kontratıyla Karsan, elektrikli ürün ailesinin üyelerinden 6 metre uzunluğunda 22 adet e-JEST ve 8 metre uzunluğunda 4 adet e-ATAK modellerini kente teslim edecek. Daha önce dizel motorlu JEST modellerini de Deva Belediyesi’ne sunmuş olan Karsan, yeni elektrikli araçlarını ise 2022 yılında teslim etmeyi planlıyor. Bu kapsamda toplam 26 adet sıfır emisyonlu e-JEST ve e-ATAK aracın, 2022 yılının ikinci yarısında Deva kentinin şehir içi kullanımı için devreye alınması hedefleniyor. Yakın geçmişte Romanya’nın birçok şehrine elektrikli araçlarını teslim eden ve yüksek adetli sözleşmelere imza atan Karsan, yeni ihalesinin ardından ülke genelindeki elektrikli araç satışını ise 158 adede çıkarmış oldu.

Karsan e-Jest

e-JEST BİNEK OTOMOBİL KONFORUNU ARATMIYOR

Yüksek manevra kabiliyeti ve benzersiz yolcu konforuyla kendini kanıtlayan e-JEST, 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 km’ye kadar menzil sunarak bu anlamda 6 metrelik küçük otobüs sınıfının en iyi performansını gösteren e-JEST’in enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor. 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak WI-FI uyumlu altyapı sağlayan e-JEST, 4 tekerlekte bağımsız süspansiyon sistemiyle de binek otomobil konforunu aratmıyor.

e-ATAK 300 KM MENZİL SUNUYOR

Ön ve arka yüzüyle dinamik bir tasarım çizgisine sahip olan e-ATAK, ilk bakışta LED gündüz farlarıyla dikkatleri çekiyor. 230 kW güce sahip e-ATAK’ta görev yapan elektrikli motor, 2.500 Nm tork üreterek kullanıcısına yüksek performanslı sürüş deneyimi sağlıyor. BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh kapasitesi bulunan 8 m sınıfındaki e-ATAK, 300 km menziliyle rakiplerinin önüne geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25’e kadar kendi kendini de şarj edebiliyor. 52 kişilik yolcu kapasitesi sunan modelde, iki farklı koltuk yerleşim seçeneği bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKöydeki evi kapatıp şehir hayatına geri döndüKöydeki evi kapatıp şehir hayatına geri döndü
PARTNERSon dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar!Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar!
Otokar’dan doğal gazlı otobüs ihracatıOtokar’dan doğal gazlı otobüs ihracatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 5 ülkeye 'Nu varyantı' sebebiyle seyahat kısıtlaması

Son Dakika: 5 ülkeye 'Nu varyantı' sebebiyle seyahat kısıtlaması

Sosyal medyada gündem oldu: Bugün CHP'li öğrencilerimin notundan kırdım

Sosyal medyada gündem oldu: Bugün CHP'li öğrencilerimin notundan kırdım

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Uzman isimden gram altın öngörüsü!

Uzman isimden gram altın öngörüsü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru açıklaması

Kotalı satış tarlaya indi, gübre satışları durdu

Kotalı satış tarlaya indi, gübre satışları durdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Merkez Bankası'ndan 'döviz kuru' açıklaması

Merkez Bankası'ndan 'döviz kuru' açıklaması

Özgür Demirtaş çağrı yaptı: Yalvarıyorum

Özgür Demirtaş çağrı yaptı: Yalvarıyorum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.