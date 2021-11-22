FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Karsan’ın ABD Açılımı Otonom e-Atak ile Sürüyor!

Karsan’ın ABD Açılımı Otonom e-Atak ile Sürüyor!

22.11.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma çözümleri sunan Karsan, ürün yelpazesindeki yenilikçi teknolojileriyle adını uluslararası arenada duyurmaya devam ediyor.

Karsan’ın ABD Açılımı Otonom e-Atak ile Sürüyor!

Karsan’ın ABD merkezli Türk teknoloji şirketi ADASTEC ile geliştirdiği ve Avrupa ile Amerika’nın ilk seri üretim sürücüsüz otonom aracı olarak pazara sunduğu Karsan Otonom e-Atak, ABD’nin saygın üniversitelerinden Michigan State University’e (MSU) gönderildi. Üniversite kapsamında devreye alınan akıllı mobilite ekosisteminin önemli bir adımı olarak tercih edilen Otonom e-Atak; Michigan State University öğretim üyeleri, öğrencileri ve ziyaretçilerin taşınmasında kullanılacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, “Mobilitenin geleceğinde hep bir adım önde olma vizyonumuzla, Karsan olarak geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimizle ulaşımın geleceğine yön veriyoruz. Otomotiv ve teknoloji dünyasının nabzının attığı ABD’nin önemli üniversitelerinden Michigan State University’nin gerçek trafik koşullarının yer aldığı devasa büyüklükteki kampüsünde Otonom e-Atak aracımızın kullanılacak olmasından dolayı gururluyuz” diye konuştu.

Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi konumunda yer alan Karsan, Amerika ve Avrupa’nın gerçek yol koşullarına hazır ilk Seviye 4 otonom özelliklerine sahip otobüsü Otonom e-Atak’ı, ABD’nin önde gelen üniversitelerinden Michigan State University’e (MSU) gönderdi. Üniversitenin akıllı mobilite ekosistemi oluşturma hedefi kapsamında gerçekleşen bu adımla Otonom e-Atak, kapsamlı testler ve federal onayından sonra Michigan State University öğretim üyeleri, üniversite personeli, öğrenciler ve ziyaretçilerin taşınmasında kullanılacak. Üniversite içinde 4 kilometrelik bir rotada durmaksızın çalışacak olan Otonom e-Atak, üniversitenin elektrikli ve otonom araçlar konusundaki veri toplama ve iyileştirme çalışmalarında da kullanılacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, “Mobilitenin geleceğinde hep bir adım önde olma vizyonumuzla, Karsan olarak geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimizle ulaşım geleceğine yön veriyoruz. Otomotiv ve teknoloji dünyasının nabzının attığı ABD’nin önemli üniversitelerinden Michigan State University’nin gerçek trafik koşullarının yer aldığı devasa büyüklükteki kampüsünde Otonom e-Atak aracımızın kullanılacak olmasından dolayı gururluyuz. ” diye konuştu.

MİCHİGAN STATE UNİVERSİTY OTOMON E-ATAK'I TANITTI

Üniversitenin maskotu beyaz Spartalı logoyla donatılan Karsan Otonom e-Atak, 5 Kasım’da düzenlenen basın konferansı ile tanıtıldı. Tanıtımla birlikte, basının katıldığı bir test sürüşü de gerçekleştirildi. Karsan Otonom e-Atak’ın sürücüye ihtiyaç duymadan çevresini ve yayaları algılayan sensör teknolojileri, gelişmiş radar teknolojisi, termal kameraları gibi birçok yenilikçi teknolojisi öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı. Toplam 630 seferin gerçekleşeceği test aşaması boyunca saatte 25 kilometre hızla seyir edecek olan Otonom e-Atak’ın, testler tamamlandıktan sonra 2022 bahar döneminde hızının da 40 kilometreye çıkacağı ifade edildi.
 
Test sürüşünde Otonom e-Atak’ın geliştirilmesinde Karsan’ın birlikte çalıştığı, otonom ve bağlantılı toplu taşıma araçları için “Seviye 4 Otonom Sürüş Yazılım Platformu” geliştiren teknoloji şirketi ADASTEC CEO’su Dr. Ali Ufuk Peker de yer aldı. Peker, test sürüşlerinden toplanan verilerin Otonom e-Atak ile en ideal sürüş ayarlamalarının yapılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Michigan State University Başkanı Samuel Stanley Jr. ise ABD’deki tanıtım ve test etkinliğindeki konuşmasında; “Mobilite, MSU'nun temel odak noktalarından biri. Bu anlamda araştırma ve geliştirme çalışmalarımızı hızlandıracak ve sadece kampüsümüzde değil, güzel eyaletimiz ve ülkemizde de hareketlilik ortamını geliştirecek ortaklık arayışları içinde olmaya devam ediyoruz. Bu yeni sürücüsüz otobüs, yarının taşımacılığında en önde yer alabilmek için Michigan Eyaletinde kaydettiğimiz ilerlemeleri sembolize ediyor.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNERHamile sevgilisini öldürüp köpeklere yediren ünlü kalecinin paylaşımına tepki yağıyorHamile sevgilisini öldürüp köpeklere yediren ünlü kalecinin paylaşımına tepki yağıyor
Otomotivin altın markası: RenaultOtomotivin altın markası: Renault
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret görüşmeleri öncesinde son kabine! Gözler kritik toplantıya çevrildi

Asgari ücret görüşmeleri öncesinde son kabine! Gözler kritik toplantıya çevrildi

BDDK'dan Türk Ticaret Bankasına onay!

BDDK'dan Türk Ticaret Bankasına onay!

Cinsel saldırıya uğrayıp başı taşla ezilmişti! Yaşam savaşını kaybetti

Cinsel saldırıya uğrayıp başı taşla ezilmişti! Yaşam savaşını kaybetti

1 Aralık'ta başlıyor... Cezası 846 TL

1 Aralık'ta başlıyor... Cezası 846 TL

Gözler asgari ücrette! Kim ne kadar istiyor?

Gözler asgari ücrette! Kim ne kadar istiyor?

Altın fiyatlarında haftanın ilk rakamları!

Altın fiyatlarında haftanın ilk rakamları!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

Merkez Bankasına 'faiz' çağrısı: Yapmayın

Merkez Bankasına 'faiz' çağrısı: Yapmayın

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.