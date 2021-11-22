Karsan’ın ABD Açılımı Otonom e-Atak ile Sürüyor!

Karsan’ın ABD merkezli Türk teknoloji şirketi ADASTEC ile geliştirdiği ve Avrupa ile Amerika’nın ilk seri üretim sürücüsüz otonom aracı olarak pazara sunduğu Karsan Otonom e-Atak, ABD’nin saygın üniversitelerinden Michigan State University’e (MSU) gönderildi. Üniversite kapsamında devreye alınan akıllı mobilite ekosisteminin önemli bir adımı olarak tercih edilen Otonom e-Atak; Michigan State University öğretim üyeleri, öğrencileri ve ziyaretçilerin taşınmasında kullanılacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, “Mobilitenin geleceğinde hep bir adım önde olma vizyonumuzla, Karsan olarak geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimizle ulaşımın geleceğine yön veriyoruz. Otomotiv ve teknoloji dünyasının nabzının attığı ABD’nin önemli üniversitelerinden Michigan State University’nin gerçek trafik koşullarının yer aldığı devasa büyüklükteki kampüsünde Otonom e-Atak aracımızın kullanılacak olmasından dolayı gururluyuz” diye konuştu.

Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi konumunda yer alan Karsan, Amerika ve Avrupa’nın gerçek yol koşullarına hazır ilk Seviye 4 otonom özelliklerine sahip otobüsü Otonom e-Atak’ı, ABD’nin önde gelen üniversitelerinden Michigan State University’e (MSU) gönderdi. Üniversitenin akıllı mobilite ekosistemi oluşturma hedefi kapsamında gerçekleşen bu adımla Otonom e-Atak, kapsamlı testler ve federal onayından sonra Michigan State University öğretim üyeleri, üniversite personeli, öğrenciler ve ziyaretçilerin taşınmasında kullanılacak. Üniversite içinde 4 kilometrelik bir rotada durmaksızın çalışacak olan Otonom e-Atak, üniversitenin elektrikli ve otonom araçlar konusundaki veri toplama ve iyileştirme çalışmalarında da kullanılacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, “Mobilitenin geleceğinde hep bir adım önde olma vizyonumuzla, Karsan olarak geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimizle ulaşım geleceğine yön veriyoruz. Otomotiv ve teknoloji dünyasının nabzının attığı ABD’nin önemli üniversitelerinden Michigan State University’nin gerçek trafik koşullarının yer aldığı devasa büyüklükteki kampüsünde Otonom e-Atak aracımızın kullanılacak olmasından dolayı gururluyuz. ” diye konuştu.

MİCHİGAN STATE UNİVERSİTY OTOMON E-ATAK'I TANITTI

Üniversitenin maskotu beyaz Spartalı logoyla donatılan Karsan Otonom e-Atak, 5 Kasım’da düzenlenen basın konferansı ile tanıtıldı. Tanıtımla birlikte, basının katıldığı bir test sürüşü de gerçekleştirildi. Karsan Otonom e-Atak’ın sürücüye ihtiyaç duymadan çevresini ve yayaları algılayan sensör teknolojileri, gelişmiş radar teknolojisi, termal kameraları gibi birçok yenilikçi teknolojisi öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı. Toplam 630 seferin gerçekleşeceği test aşaması boyunca saatte 25 kilometre hızla seyir edecek olan Otonom e-Atak’ın, testler tamamlandıktan sonra 2022 bahar döneminde hızının da 40 kilometreye çıkacağı ifade edildi.



Test sürüşünde Otonom e-Atak’ın geliştirilmesinde Karsan’ın birlikte çalıştığı, otonom ve bağlantılı toplu taşıma araçları için “Seviye 4 Otonom Sürüş Yazılım Platformu” geliştiren teknoloji şirketi ADASTEC CEO’su Dr. Ali Ufuk Peker de yer aldı. Peker, test sürüşlerinden toplanan verilerin Otonom e-Atak ile en ideal sürüş ayarlamalarının yapılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Michigan State University Başkanı Samuel Stanley Jr. ise ABD’deki tanıtım ve test etkinliğindeki konuşmasında; “Mobilite, MSU'nun temel odak noktalarından biri. Bu anlamda araştırma ve geliştirme çalışmalarımızı hızlandıracak ve sadece kampüsümüzde değil, güzel eyaletimiz ve ülkemizde de hareketlilik ortamını geliştirecek ortaklık arayışları içinde olmaya devam ediyoruz. Bu yeni sürücüsüz otobüs, yarının taşımacılığında en önde yer alabilmek için Michigan Eyaletinde kaydettiğimiz ilerlemeleri sembolize ediyor.”

