Kasım ayında otomobil kampanyaları hızlandı! Markalar faizsiz kredi ve indirim için yarışa girdi

Yılın bitimine az bir süre kalırken otomobil markaları, indirimli satış ve faizsiz kredi kampanyalarını peş peşe duyurmaya başladı. Kasım 2025 itibarıyla Türkiye otomobil pazarında hareketlilik artarken, Citroën’den Renault’a, Fiat’tan Togg’a kadar birçok marka sıfır faizli kredi, nakit indirim ve takas desteği gibi avantajlarla alıcılara cazip fırsatlar sunuyor. Uzmanlar kasım ayını otomobil almak isteyenler için yılın en uygun dönemi olduğu değerlendirmesinde bulunuyor.

Cansu Akalp

Araç almak isteyen herkesi ilgilendiriyor. 2026 yılına sayılı günler kala otomobil markaları kampanyalarını peş peşe duyurmaya başladı. Uzmanlar Kasım ayının otomobil almak için doğru bir zaman olduğunu söylerken, markalar indirimli satış ve faizsiz kredi kampanyalarını peş peşe açıkladı. Hem SUV hem elektrikli modellerde geçerli 12 aya kadar %0 faizli kredi seçenekleri ve yüksek tutarlı indirimler, sıfır araç almak isteyenler için bu ayı yılın en avantajlı dönemi haline getirdi.

İŞTE KASIM 2025 SIFIR OTOMOBİL KAMPANYALARI

**Citroën: SUV ve elektrikli modellerde sıfır faiz avantajı

Citroën, Kasım ayına özel kampanyasında binek ve ticari araçlara 0 faizli kredi ve nakit alım indirimi imkânı sunuyor.

Citroën Ami için 270.000 TL krediye 12 ay %0 faiz veya nakit indirimi.

Yeni ë-C3 modelinde 150.000 TL krediye 12 ay %0 faiz.

C4, ë-C4, C4 X modellerinde 150.000 TL krediye 12 ay %0 faiz veya nakit indirimi.

C3 Aircross, ë-C3 Aircross, Berlingo, Jumpy, Jumper modellerinde 750.000 TL’ye kadar krediye 12 ay %0 faiz avantajı bulunuyor.

Bu kampanyalar, özellikle ticari araç almak isteyen kullanıcılar için büyük fırsatlar sunuyor.

Fiat: Egea ve ticari araçlarda özel kampanyalar
Fiat, Egea Ailesi ve ticari modellerinde Kasım ayında cazip finansman koşulları sunuyor.

Egea Sedan Easy modelinde nakit alım veya kredi destekli özel fiyatlar geçerli.

Topolino için 200.000 TL’ye 12 ay %0 faiz fırsatı.

Fiat Professional (Doblo, Scudo, Ducato) modellerinde 500.000 – 600.000 TL krediye 12 ay %0 faiz uygulanıyor.

Fiat, hem bireysel hem ticari alıcılar için esnek kampanyalarla dikkat çekiyor.

Ford: SUV ve ticari modellerde sıfır faizli kredi
Ford’un Kasım kampanyası, Puma, Focus ve Explorer modellerinde 300.000 – 400.000 TL’ye kadar 12 ay %0 faizli kredi seçeneğiyle öne çıkıyor.

Nakit alımlarda %5’e varan indirim uygulanırken, ticari araçlarda %3 ila %5 peşin alım indirimi sunuluyor.

Opel: Tüm modellerde faizsiz kredi ve ücretsiz renk seçenekleri

Opel, Kasım ayında binek, SUV ve elektrikli modellerinde avantajlı faiz oranlarıyla dikkat çekiyor.

Corsa ve Corsa Elektrik modellerinde 150.000 – 300.000 TL’ye 12 ay %0 faiz.

Yeni Frontera, Mokka, Astra ve Grandland modellerinde 300.000 – 400.000 TL’ye kadar faizsiz kredi.

Kasım ayına özel olarak siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonları ücretsiz sunuluyor.

Peugeot: SUV ve sedanlarda indirimli satışlar

Peugeot, SUV ve sedan modellerinde hem nakit indirimi hem de faizsiz kredi fırsatlarını bir arada sunuyor.

Peugeot 408 modelinde %0 faiz veya 30.000 TL nakit indirimi.

2008 ve E-2008 modellerinde 12 ay %0 faiz veya 50.000 TL’ye varan indirim.

3008 ve 5008 SUV modellerinde de sıfır faizli kredi avantajı geçerli.

Marka, özellikle SUV segmentinde sunduğu fiyat politikasıyla rekabeti artırıyor.

Renault: Elektrikli ve hibrit modellerde büyük indirim

Renault, Kasım ayında elektrikli ve hibrit modellerde güçlü fırsatlar sunuyor.

Megane E-Tech modelinde 350.000 TL’ye 6 ay %0 faiz ve 140.000 TL’ye kadar nakit indirim.

Clio modellerinde 65.000 TL’ye varan indirim ve 150.000 TL’ye 6 ay %0,99 faiz.

Yeni Austral ve Captur modellerinde 175.000 – 220.000 TL’ye kadar indirim.

Yeni Duster alımlarında 75.000 TL takas desteği ve 6 ay %0 faiz uygulanıyor.

Hyundai: Kompakt modellerde düşük faiz, SUV’larda yüksek indirim

Hyundai, kompakt sınıftan SUV modellerine kadar geniş bir kampanya yelpazesi sunuyor.

Bayon modelinde 78.000 TL indirim ve 150.000 TL’ye 12 ay %0 faiz fırsatı.

i10, i20 ve Kona modellerinde 98.000 TL’ye varan nakit indirim geçerli.

Bu kampanyalar, şehir içi kullanım için kompakt araç tercih eden sürücüler için avantaj sağlıyor.

Suzuki ve Nissan: Hibritte faizsiz kredi, SUV’de nakit desteği

Suzuki S-Cross ve Vitara Hibrit modellerinde 200.000 TL’ye kadar 12 ay %0 faizli kredi.

Nissan Qashqai alımlarında 400.000 TL nakit indirim veya 600.000 TL’ye 12 ay %0 faiz.

Nissan Juke modellerinde ise 100.000 TL’ye varan nakit indirim ve %0 faizli kredi seçenekleri mevcut.

Togg: Yerli otomobilde avantajlı finansman dönemi

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili Togg, Kasım ayında da uygun finansman kampanyalarını sürdürüyor.

T10F ve T10X modellerinde 800.000 TL’ye 12 ay %0 faiz veya 1.500.000 TL’ye 48 aya kadar %2,57 faizli kredi imkânı bulunuyor.

Togg’un bu kampanyası, elektrikli otomobil almak isteyenler için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

'OTOMOBİL ALMAK İSTEYENLER İÇİN EN UYGUN DÖNEM'

Kasım ayı itibarıyla neredeyse tüm markalar, faizsiz kredi, takas indirimi ve nakit alım fırsatlarıyla yıl sonu satışlarını hızlandırdı.

Uzmanlara göre, döviz kuru ve üretim maliyetlerinin yükselebileceği yıl sonu öncesinde araç almayı planlayanlar için Kasım kampanyaları büyük avantaj sunuyor.

Yıl bitmeden otomobil sahibi olmak isteyenler için Kasım 2025, en uygun dönem olarak öne çıkıyor.

Anahtar Kelimeler:
