FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Kasko listesinde ortaya çıktı! 29 Ekim’de açıklanacaktı: Togg 4x4 versiyonunun fiyatı sızdı

Kasko listesinde ortaya çıktı! 29 Ekim’de açıklanacaktı: Togg 4x4 versiyonunun fiyatı sızdı

27.04.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Togg'un ilk modeli olan T10X, ilk etapta tek elektrik motorlu ve arkadan itişli olarak tüketicinin karşısına çıkmıştı. Ancak Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) kasko değer listesinde çok kritik bir detaya rastlandı. Yerli otomobil Togg T10X'in henüz satışa sunulmayan versiyonun da fiyatının bu listede bulunduğu ortaya çıktı. 29 Ekim’de satışa sunulacak 320 kW gücündeki 4x4 çekiş sistemine sahip T10X'in fiyatı, TSB listesinde 1 milyon 790 bin lira olarak görüldü. İşte detaylar…

Kasko listesinde ortaya çıktı! 29 Ekim’de açıklanacaktı: Togg 4x4 versiyonunun fiyatı sızdı

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) kasko değer listesi, Türkiye'de henüz satışına başlanmamış veya resmi fiyatı açıklanmamış otomobillerin satış fiyatı hakkında önemli bilgiler veriyor. Bu kapsamda 100'üncü yıl özel seri ile birlikte 29 Ekim tarihinde satışa sunulacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kabine üyelerine teslim edilen 320 kW gücündeki 4x4 çekiş sistemine sahip T10X'in fiyatı resmi açıklama öncesi ortaya çıktı.

AA-20230406-30778007-30777970-BASKENTLILER_TOGGU_YENI_ACILAN_MERKEZDE_DENEYIMLIYOR

Habertükt’ten Yiğitcan Yıldız’ın haberine göre, bugüne kadar 40 adet T10X teslimatı gerçekleşti. Ancal Togg CEO’su Gürcan Karakaş, daha önce katıldığı bir yayında, “Dalgalanmaları engelleyemediğimiz noktada fiyatlamalara yansıtabiliriz" kullandığı ifadeler sonrası, Togg'un 29 Ekim'e kadar aracın fiyatında değişikliğe gidebileceğini gösteriyor.

3586795_a8c989d785d30f5bf8a59495a20dc689

RAKİPLER İLE FİYAT FARKI

Türkiye'de A-segmentten, E-segmentte kadar birçok elektrikli otomobil satılıyor. Togg'u ilk modeli T10X ise, C-segment SUV sınıfında yer alıyor. T10X'in kendi segmentinde 320 kW güce sahip model sayısı ise bir elin parmaklarını geçmiyor. Yerli SUV'a bu anlamda en çok yaklaşan model ise Volvo C40 Recharge P8 oluyor. 300 kW güce sahip bu otomobilin fiyatı ise, T10X'ten 180 bin TL daha yukarıda. Kia'nın EV6 GT modelinin ise 430 kW güce sahip bir versiyonu bulunuyor. Fakat, bu otomobilin fiyatı ise 3 milyon TL'nin üzerinde.

AA-20230406-30778007-30777968-BASKENTLILER_TOGGU_YENI_ACILAN_MERKEZDE_DENEYIMLIYOR

3 MİLYON LİRAYI GÖZDEN ÇIKARMAK GEREKİYOR

T10X'ten daha üst segmentlerde ise 320 kW'yi aşan değerler görmek mümkün. Piyasada 320 kW'dan daha yüksek yada hemen altında güce sahip diğer elektrikli SUV modeller T10X'ten daha üst segmentlerde yer alıyor. Bu otomobiller, Audi e-Tron Sportback, Bmw iX, Mercedes GLC ve Jaguar I-Pace olarak sıralanabilir. Her biri premium sınıfta yer alan bu araçlar için ise en az 3 milyon TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor.

AA-20230406-30778007-30778006-BASKENTLILER_TOGGU_YENI_ACILAN_MERKEZDE_DENEYIMLIYOR

FİYAT VE GÜÇ OLARAK EN YAKIN TESLA Y MODEL

Pazardaki elektrikli SUV modeller arasında, fiyat ve güç olarak T10X'e en yakın otomobilin ise Tesla Model Y olduğu görülüyor. ABD'li firmanın Türkiye'de yeni satışa sunduğu Model Y otomobilinin, 378 kW ve 393 kW'lık versiyonları bulunuyor. Model Y'nin bu iki versiyonu da T10X gibi çift motora sahip ve dört tekerlekten çekiş sistemi ile birlikte geliyor. Tesla'ların T10X'den daha yüksek güce sahip versiyonlarının fiyatı ise 1 milyon 702 bin 864 TL'den başlıyor. Daha güçlü versiyonun ise 1 milyon 795 bin 523 TL olarak açıklanıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyada gündem olan iddialara Togg'dan yanıt!Sosyal medyada gündem olan iddialara Togg'dan yanıt!
Asgari ücrete Temmuz zammı! 10.328 liraya yükselecekAsgari ücrete Temmuz zammı! 10.328 liraya yükselecek
Kredi kartı kullananlar dikkat! O parayı geri alabilirsinizKredi kartı kullananlar dikkat! O parayı geri alabilirsiniz
Anahtar Kelimeler:
togg

En Çok Okunan Haberler

Yavaş ve İmamoğlu tüm tabloyu değiştirdi!

Yavaş ve İmamoğlu tüm tabloyu değiştirdi!

Memur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracak

Memur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracak

Almanya'nın 'ek sandık' kararı tepki çekti

Almanya'nın 'ek sandık' kararı tepki çekti

Kuyumcular ‘1.650 lira olacak’ dedi: Altın yatırımcısına ‘5 ay’ uyarısı

Kuyumcular ‘1.650 lira olacak’ dedi: Altın yatırımcısına ‘5 ay’ uyarısı

İlçeden ilçeye değişiyor! 'Çok tuhaf şeyler oluyor' Altın fiyatları...

İlçeden ilçeye değişiyor! 'Çok tuhaf şeyler oluyor' Altın fiyatları...

İki bakanlık düğmeye bastı! İşte fahiş kira artışlarına karşı yeni formül

İki bakanlık düğmeye bastı! İşte fahiş kira artışlarına karşı yeni formül

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

“28 dakika boyunca ölüydüm ve her şeyi gördüm”

“28 dakika boyunca ölüydüm ve her şeyi gördüm”

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

65 yaşındaki belediye başkanının 16 yaşındaki eşi tepki çekti

65 yaşındaki belediye başkanının 16 yaşındaki eşi tepki çekti

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.