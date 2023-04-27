Kasko listesinde ortaya çıktı! 29 Ekim’de açıklanacaktı: Togg 4x4 versiyonunun fiyatı sızdı

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) kasko değer listesi, Türkiye'de henüz satışına başlanmamış veya resmi fiyatı açıklanmamış otomobillerin satış fiyatı hakkında önemli bilgiler veriyor. Bu kapsamda 100'üncü yıl özel seri ile birlikte 29 Ekim tarihinde satışa sunulacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kabine üyelerine teslim edilen 320 kW gücündeki 4x4 çekiş sistemine sahip T10X'in fiyatı resmi açıklama öncesi ortaya çıktı.

Habertükt’ten Yiğitcan Yıldız’ın haberine göre, bugüne kadar 40 adet T10X teslimatı gerçekleşti. Ancal Togg CEO’su Gürcan Karakaş, daha önce katıldığı bir yayında, “Dalgalanmaları engelleyemediğimiz noktada fiyatlamalara yansıtabiliriz" kullandığı ifadeler sonrası, Togg'un 29 Ekim'e kadar aracın fiyatında değişikliğe gidebileceğini gösteriyor.

RAKİPLER İLE FİYAT FARKI

Türkiye'de A-segmentten, E-segmentte kadar birçok elektrikli otomobil satılıyor. Togg'u ilk modeli T10X ise, C-segment SUV sınıfında yer alıyor. T10X'in kendi segmentinde 320 kW güce sahip model sayısı ise bir elin parmaklarını geçmiyor. Yerli SUV'a bu anlamda en çok yaklaşan model ise Volvo C40 Recharge P8 oluyor. 300 kW güce sahip bu otomobilin fiyatı ise, T10X'ten 180 bin TL daha yukarıda. Kia'nın EV6 GT modelinin ise 430 kW güce sahip bir versiyonu bulunuyor. Fakat, bu otomobilin fiyatı ise 3 milyon TL'nin üzerinde.

3 MİLYON LİRAYI GÖZDEN ÇIKARMAK GEREKİYOR

T10X'ten daha üst segmentlerde ise 320 kW'yi aşan değerler görmek mümkün. Piyasada 320 kW'dan daha yüksek yada hemen altında güce sahip diğer elektrikli SUV modeller T10X'ten daha üst segmentlerde yer alıyor. Bu otomobiller, Audi e-Tron Sportback, Bmw iX, Mercedes GLC ve Jaguar I-Pace olarak sıralanabilir. Her biri premium sınıfta yer alan bu araçlar için ise en az 3 milyon TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor.

FİYAT VE GÜÇ OLARAK EN YAKIN TESLA Y MODEL

Pazardaki elektrikli SUV modeller arasında, fiyat ve güç olarak T10X'e en yakın otomobilin ise Tesla Model Y olduğu görülüyor. ABD'li firmanın Türkiye'de yeni satışa sunduğu Model Y otomobilinin, 378 kW ve 393 kW'lık versiyonları bulunuyor. Model Y'nin bu iki versiyonu da T10X gibi çift motora sahip ve dört tekerlekten çekiş sistemi ile birlikte geliyor. Tesla'ların T10X'den daha yüksek güce sahip versiyonlarının fiyatı ise 1 milyon 702 bin 864 TL'den başlıyor. Daha güçlü versiyonun ise 1 milyon 795 bin 523 TL olarak açıklanıyor.



