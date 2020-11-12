KKTC’nin yerli otomobili 'Günsel' Türkiye’ye geliyor

MÜSİAD açıklamasına göre, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 100’ü aşkın Türk mühendis ve tasarımcının 1,2 milyon saat emekle ürettiği, Günsel’in ilk modeli B9’un tanıtımı, 20 Şubat'ta KKTC’de yapılmıştı. MÜSİAD Expo 2020, Günsel’in lansman sonrası KKTC dışında katılacağı ilk etkinlik olacak. Yüzde 100 elektrikli otomobil Günsel’in ilk modeli B9’un ilk prototipleri KKTC’nin toprağını, gökyüzünü ve bayrağını simgeleyen sarı, mavi ve kırmızı renklerde üretildi. Fuara, üretilen üç B9 prototipi ile katılacak olan Günsel, ikinci modeli J9’un tasarım konseptini de otomobil meraklılarıyla buluşturacak. GÜNSEL TEST SÜRÜŞÜNE HAZIR İki adet B9 ve J9’un birebir ölçekli tasarım modeli Günsel’in standında sergilenecek. Üçüncü B9 ise basın mensupları ve sektör temsilcilerinin test sürüşleri için fuar alanı dışında hazır olacak. Elektrikli otomobilin en önemli parçalarından bataryası da Günsel standında sergilenecek. Günsel mühendisleri tarafından, dizayn edilen bataryanın tasarımı ve özellikleri hakkında bilgilendirme yapılacak.

2016’da tasarım çalışmalarına hız verilen Günsel’in ilk tasarım konsepti de aynı yıl “MÜSİAD Expo”da sergilenmiş ve ziyaretçilerinden yoğun ilgi görmüştü. Üç yıl aradan sonra Günsel, test sürüşüne hazır prototipleriyle aynı fuarda yer alacak. Seri üretimi 2021’in son çeyreğinde başlayacak olan Günsel'in üretim kapasitesi 2025’te yıllık 30 bin araca ulaşacak. 'GÜNSEL'İ ANAVATINIMIZLA BULUŞTURMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ' Açıklamada görüşlerine yer verilen Günsel Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, KKTC’de otomobil üretme hayallerini ilk kez 2016’da MÜSİAD Expo’ya katılarak yüksek sesle dile getirdiklerinde büyük bir ilgi ile karşılandıklarını hatırlatarak, "Bu ilgi, çıktığımız yolda Türkiye'mizin manevi desteğini yanımızda hissetmemizi sağladı. Sadece üç yıl sonra tasarımdan gerçeğe dönüşen araçlarımızla yeniden karşınızdayız." ifadelerini kullandı.

Günsel’in Türkiye’de ilk defa test edilecek olması ile ilgili ise Prof. Dr. Günsel, "Tasarımdan Ar-Ge’ye, teknolojiden mühendisliğe hep birlikte, tek vücut, tek yürek, büyük bir inançla, gece gündüz çalışarak gerçeğe dönüştürdüğümüz Günsel’i milletimizle, vatanımızla, anavatanımızla paylaşabilmenin onurunu, gururunu ve mutluluğunu tüm kalbimizle yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.