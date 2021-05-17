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Koronavirüse rağmen, Suzuki Motor 2020 mali yılı net karını yüzde 9,1 artırdı

17.05.2021 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon üreticisi Suzuki Motor, Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılı net karının yüzde 9,1 artışla 146,42 milyar yene (1,33 milyar dolar) yükseldiğini açıkladı.

Koronavirüse rağmen, Suzuki Motor 2020 mali yılı net karını yüzde 9,1 artırdı

Suzuki Motor'un önceki ay sona eren 2020 mali yılı bilanço verilerine göre, üretici firma 2020 mali yılı net karını yüzde 9,1 artışla 146,42 milyar yene (1,33 milyar dolar) yükseltti.

Firmanın otomobil, mini araç, motosiklet, dıştan takma motor dahil tüm sektörlerdeki satışları ise yüzde 8,9 düşüşle 3,18 trilyon yene (29 milyar dolar) geriledi.

"YÜZDE 80'NİNİ İŞLETEMİYORUZ"

Japon firmanın başkanı Suzuki Toşihiro, düzenlediği basın toplantısında, üretim tesislerinin yer aldığı Hindistan'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına dikkati çekti.

Suzuki, "Hindistan'daki stoklarımızın yüzde 80'ini işletemiyoruz ve ne zaman açılacağını tahmin edemiyoruz." dedi.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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