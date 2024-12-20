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Kredi faizleri ve taksit tutarları değişti mi? Taşıt kredilerinde bankalarda son durum! İşte en uygun, en düşük ve en ucuz taşıt kredisi...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
20.12.2024 08:53
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Yeni yıla girerken kredi aramaları hızlandı. Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı öncesinde otomobil satışlarında son 1 ayda 1,5 milyar liralık taşıt kredisi kullanıldı. Vatandaşlar 2024'ün son günlerinde "En uygun, en düşük taşıt kredisi hangisi ve "En ucuz otomobil kredisini hangi banka veriyor?" sorularına yanıt ararken; 12 ve 24 ay için en ucuz taşıt kredisinin faiz oranı yüzde 3,72 olarak öne çıkıyor.

Kredi faizleri ve taksit tutarları değişti mi? Taşıt kredilerinde bankalarda son durum! İşte en uygun, en düşük ve en ucuz taşıt kredisi...

Taşıt kredilerinde son durum ne? En uygun taşıt kredisini hangi banka veriyor? En ucuz taşıt kredisi hangisi? 2024'ün bitmesine son 10 gün kala, araç alacaklar bu soruların yanıtını bulmak için adeta hücuma geçti. Taşıt kredilerine ilgi, alaka artarken; son bir aylık dönemde 1,5 milyar liralık taşıt kredisi kullanıldı.

Fed'in faiz indirimi kararı almasının ardından gözler Merkez Bankası'na çevrilmişken; kritik faiz toplantısına bir haftadan az bir süre kala, taşıt kredisi oranları da bankalar ve tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor.

TAŞIT KREDİLERİNDE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Alıcılar, sıfır ve ikinci el oto pazarı da satışların canlanması için kredi oranlarında gerçekleşecek muhtemel indirimlere kilitlendi.

Özellikle ikinci le piyasada durgunluk yaşanırken; arabam.com verilerine göre, kasım ayında ortalama ikinci el araç fiyatlarında, aylık bazda %1,8’lik reel gerileme yaşandı.

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TAŞIT KREDİLERİNDE SON DURUM

BDDK verilerine göre 15 Kasım ile sona eren haftada 74 milyar TL olan taşıt kredilerinin büyüklüğü ise 13 Aralık haftasında 75,45 milyar liraya kadar yükseldi. Bütün tüketici kredileri arasında taşıt kredilerinin payı en düşük seviyede yer alsa da, son 4 haftalık süreçte tüketicilerin yaklaşık 1,5 milyar liralık taşıt kredisi çektiği görülüyor.

100 BİN TL TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI VE GERİ ÖDEME TABLOSU

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; taşıt finansmanında son oranlara bakıldığında, 12 ay ve 24 ay vadelerde en düşük oran %3,72 ile sunuluyor.

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100 bin TL taşıt finansmanı için örnek hesaplamalar yapıldığında;

-12 ay vadede aylık taksitler 11 bin 178 TL oluyor ve toplam geri ödeme 134 bin 716 TL olarak gerçekleşiyor.

-24 ay vadede ise taksit tutarı 7 bin 131 TL’ye kadar geriliyor. Ancak vade uzadığı için toplam geri ödeme tutarı da 171 bin 741 TL’yi buluyor.

100 BİN TL TAŞIT KREDİSİ 36/48 AY GERİ ÖDEME

Öte yandan 36 ve 48 ay geri ödemelerde ise taşı finansmanı oranı %3,62’ye geriliyor.

100 bin TL taşıt finansmanı için bu oranla finansman kullanıldığında;

-36 ay vadede aylık taksitler 5 bin 817 TL ve geri ödeme 209 bin 988 TL oluyor.

-48 ay vadede ise taksitler 5 bin 287 TL oluyor, toplam geri ödeme 254 bin 380 TL’ye kadar yükseliyor.

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RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

Taşıt finansmanında geri ödemeler dikkate alındığında;

-1 yılda %34,7

-2 yılda %71,7

-3 yılda %109,98

-4 yılda %154,38 oranında finansman maliyeti ortaya çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil taşıt kredisi kredi kredi faiz oranı
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