Asgari ücrette 29 bin TL gündemi! TÜRK-İŞ'in teklifi kabul edilir mi? Makul bulan da var, 'fahiş' diyen de... İşte işverenin asgari ücret talebi

Asgari ücret zammı için ilk rakam ortaya çıktı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, işçi kesiminin 2025 asgari ücret beklentisinin 29 bin 583 TL olduğunu duyurdu. Gözler şimdi işveren kesiminin asgari ücret teklifine çevrilirken uzmanlar TÜRK-İŞ'in teklifini yorumladı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar "TÜRK-İŞ'İn asgari ücret teklifi kabul edilir mi? İşverenin asgari ücret talebi ne? Asgari ücret kaç TL olur?" sorularına yanıt verdi. Masadan üçlü bir anlaşma çıkmasının pek mümkün olmadığı belirtilirken, işçi sınıfının masadan kalmasının olası olduğu konuşuluyor. İşverenin asgari ücret zammı için teklifinin de 21 bin TL civarında olacağı iddia edilirken; 23 bin TL civarındaki bir asgari ücret senaryosu ön plana çıktı. Bazı isimler ise "En az yüzde 45'lik bir zam yapılacak" ifadelerini kullandı.

İşte TÜRK-İŞ'in asgari ücret teklifi sonrası uzman isimlerin yorumları;

"ASGARİ ÜCRETE EN AZ YÜZDE 45 ZAM YAPILACAK"

Simge Fıstıkoğlu'na konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Melise Elman:

"En az yüzde 45'lik bir zam yapılacak. Çünkü eğer yapılmaz ise çok ciddi bir sıkıntı çıkacak. Bu ülkede yüzde 49'a yakın kişi asgari ücretle çalışıyor. Hadi ben bu rakamı yüzde 15 düşüreyim. Çok ciddi bir kısmı asgari ücretle çalışıyor.

Bunların da hemen hemen hepsi hizmet sektöründe çalışıyor. Yani bu ülkeyi taşıyan sektörde çalışıyor. Bunların tamamı greve gittiği zaman gıda açısından da çok zor duruma düşeriz. Yani ekmek fabrikaların tamamının greve gittiğini düşünsenize, kaçımız evde ekmek yapabileceğiz.

Bunun aslında farkındalar. Bu kadar uzamasının bir sebebi de bu. Her şeyin fiyatı bir anda yükseleceği için olabildiğince bekletiyorlar zam oranlarını."

"İŞÇİ KESİMİ MASADAN KALKAR, 22 BİN 500 - 23 BİN 500 TL ARASI OLUR"

TGRT Haber'e konuşan SGK Başmüfettişi İsa Karakaş:

"Benim tahminim 2025 yıl sonu enflasyonun yüzde 30 civarı olacağı yönünde. Dolayısıyla bugünkü enflasyondan neredeyse 3'te 1 oranında daha az olacak. Geçen yıl olduğu gibi işveren ve hükümet yan yana oturarak asgari ücreti belirleyecek. Oy birliği ile kesinlikle belirlenmeyecek. O kadar emin bir şekilde konuşuyorum. İşçi kesimi masadan eninde sonunda kalkacak. Asgari ücretin 22 bin 500 ve 23 bin 500 TL arasında olacağını öngörüyorum.

"TÜRK-İŞ'İN TALEBİ, FAHİŞ BİR ARTIŞ"

TV100'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram:

"Asgari ücrete yapılacak yüzde 45'lik bir zam fiyatlama algısındaki bozulmaları devam ettirir. Daha düşük bir oranda zam yapılırsa da vatandaş 'Ben enflasyona karşı ezildim' diye bir algıya da kapılavilir. O yüzden herkes enflasyonun farkında tabi. Daha yapıcı bir rakamın çıkmasını tememnni ediyoruz. Ama TÜRK-İŞ'in yüzde 45'lik zam ve yüzde 20'lik refah payı talebi, fahiş bir artış. Benim beklentim 22 bin 953 - 23 bin TL gibi bir rakamın olacak olmsaı. Bu zam oranı yüzde 50'ye de bağlanmaz. Bu da çok yüksek bir rakam.

"PİYASALAR 23 BİN TL'Yİ ALMIŞ GÖZÜKÜYOR"

Yine TV100'e konuşan Hacı Yakışıklı:

"Konuşulan rakam Ankara'da 23 bin TL ile 24 bin TL bandında. Piyasalar 23 bin TL'yi almış gözüküyor. Ama 24 bin TL bandında da gelir mi şeklinde bir beklenti de var. Olabilecek maksimum çıta da 24 bin 652 TL. Tavan olarak gözüküyor.

"İŞVERENLERİN TALEBİ 21 BİN - 21 BİN 500 TL"

TÜKONFED Sosyal Güvenlik Başkanı Ali Duman:

"TÜRK-İş'in ortaya koyduğu rakam aslında makul bir rakam. Ancak bu rakamın işveren maliyeti de 40 bine yakın bir rakam çıkabilir. Tabi ki işveren biraz daha giderden tasarruf etmek istiyor. İşveren sendikalarının bu rakama sıcak bakmayacağını düşünüyorum. Sanki işveren sendikası 21 bin TL - 21 bin 500 TL gibi bir rakam telafuz ediyormuş gibi geliyor. Bunun ortası bulunur mu? Üçlü mutabakat çok mümkün değil."

"BENCE OLMASI GEREKEN BİR RAKAM"

Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen

"Bence olması gereken bir rakam. Bunun üzeri de olabilir ama konuyu sürekli enflasyonla ilişkilendirmek yanlış. Enflasyonu yükseltenin asgari ücretmiş gibi bir algıdan çıkılması lazım."

"23 BİN TL'NİN ÜZERİNE ÇIKMAZ"

Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş:

“Ben tüm veriler doğrultusunda asgari ücretin 22.000 TL’nin altına düşmeyeceğini, 23.000 TL’nin de üzerine çıkmayacağını düşünüyorum. Bu ikisi arasındaki herhangi bir rakam yeni asgari ücret olarak belirlenecektir.

Mutlaka bir ekleme söz konusu olacaktır. Ancak Cumhurbaşkanının yapacağı eklemeyle bile rakamın 23.000 TL'nin üzerine çıkmayacağını düşünüyorum.”