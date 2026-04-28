Krediye ulaşım azalınca satışlar yavaşladı!

2026'nın ilk çeyreğinde ikinci el otomobil satışlarının, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,7 artış gösterdi.

Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'deki ikinci el otomobil satış verileri paylaşıldı. Buna göre, 2025'in ilk çeyreğinde 1 milyon 627 bin 399 adet seviyesindeki ikinci el otomobil satışları, 2026'nın ilk çeyreğinde 1 milyon 736 bin 89 adede ulaşarak yıllık bazda yüzde 6,7 artış kaydetti. Geçen yılın son çeyreğinde 2 milyon 74 bin 382 adet olarak gerçekleşen satışlara kıyasla çeyreklik bazda yüzde 16,3'lük daralma da yaşandı.

SIFIR OTOMOBİL SATIŞI AZALDI

Bu yılın ilk çeyreğinde sıfır otomobil satışları, hem çeyrek hem de yıllık bazda geriledi. Geçen yılın ilk çeyreğinde 265 bin 2 adet seviyesindeki satışlar, bu yılın aynı döneminde 222 bin 22 adede düşerek yıllık bazda yaklaşık yüzde 16 daralma gösterdi.
Bir önceki çeyreğe kıyasla daralma oranı ise yüzde 32 seviyesinde gerçekleşti. Gerilemede, bölgesel gelişmelerin petrol fiyatları üzerindeki etkisi ile yatırım araçlarındaki dalgalanmaların tüketici davranışları üzerindeki yansımalarının da belirleyici olduğu belirtildi.

“İKİNCİ EL PAZARI GÜÇLÜ TALEP DİNAMİKLERİNİ KORUYOR”

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, 2026'nın ilk çeyreğinde ikinci el araç satışlarında bir önceki çeyreğe göre sınırlı bir daralma görülse de yıllık bazda büyümenin devam etmesinin, ikinci el pazarının güçlü talep dinamiklerini koruduğunu gösterdiğini belirtti.

Gözelekli, "Özellikle krediye erişim koşullarının sınırlı olduğu dönemlerde ikinci el araçlar tüketiciler için daha ulaşılabilir bir alternatif olmaya devam ediyor. İlk çeyrek verilerine göre, Türkiye'de her 1 sıfır otomobile karşılık satılan ikinci el otomobil sayısının 8'e yaklaşmış olması, dikkat çekiyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı
Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda düşüş!Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda düşüş!

En Çok Okunan Haberler
CHP'li vekile yanıtı tepki çeken Ayaş Kaymakamı hakkında karar

CHP'li vekile yanıtı tepki çeken Ayaş Kaymakamı hakkında karar

CHP'den ihraç edilenler partiye geri dönüyor!

CHP'den ihraç edilenler partiye geri dönüyor!

Tedesco gönderildi! Galatasaray'dan jet hızında paylaşım geldi

Tedesco gönderildi! Galatasaray'dan jet hızında paylaşım geldi

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Türkiye'nin dev otobüs firması iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev otobüs firması iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti

