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LPG'li araçların AVM kapalı otoparklarına girebilmesi için gerekli şartlar neler? Düzenleme Resmi Gazete'de

OTOMOTİV HABERLERİ  | 04.11.2020 08:19 | Son Güncelleme

LPG'li araçların alışveriş merkezlerinin (AVM) kapalı otoparklarına girmesine yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

LPG'li araçların AVM kapalı otoparklarına girebilmesi için gerekli şartlar neler? Düzenleme Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve binaların yangından korunmasına hakkında yönetmelikte değişiklik öngören yönetmeliğe göre, AVM'lerin, "Ticari faaliyet amaçlı park yerleri" için belirlenen kural ve şartları sağlamaları kaydıyla AVM'lerde bulunan kapalı otoparklara LPG sistemli araçların girmesine izin verilecek.

LPG'li araçların alınabileceği kapalı otoparklar, 1. bodrum katlardan daha aşağı konumlandırılamayacak. Giriş ve çıkışları diğer araçların alınacağı otoparklardan ayrı olarak düzenlenecek.

Bu otoparkları tescil belgesinde LPG'li olduğu belirtilen ve geçerli muayenesi bulunan araçlar kullanabilecek. Araç giriş-çıkış ve kayıt sorumlusu görevlilerince araçların belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilecek.

(Reuters)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Otopark giriş çıkış ayrı olacakmış, ruhsat kontrolü de cabası. AVM’ye ne amaçla geldiniz ve ne kadar kalacaksınız diye soru da soracaklar mı? AB sınır kapıları gibi sanki :)
benim bagajda nukler gücünde tüp var bana kimse girme demedi boş işler
Kurallara uyulursa tabikide! ama burası Türkiye bissürü ardniyetli var.
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