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Manisa'ya 1 milyar dolarlık yatırım yaptı! Çinli otomobil devi BYD tüm tepkilere rağmen araç yetiştiremiyor: En yakın teslim tarihi 2025 Şubat

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
25.11.2024 09:32
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Çin'in Türkiye'ye olan yatırımları devam ediyor. 1 milyar dolarlık yatırım ile Manisa'ya fabrika kuran Çin otomobil markası BYD'nin geçtiğimiz günlerde hangi modellerini satışa çıkardığı ve hangi fiyatla satışa sunduğu belli olmuştu. Fiyatların çok yüksek gelmesinden dolayı ağır eleştirilere tutulan dev markanın modellerine büyük bir rağbetin olduğu ve 6 bin kişiyi aşan vatandaşın araç için beklediği öğrenildi.

Manisa'ya 1 milyar dolarlık yatırım yaptı! Çinli otomobil devi BYD tüm tepkilere rağmen araç yetiştiremiyor: En yakın teslim tarihi 2025 Şubat

Elektrikli ve hibrit modelleri ile otomobil sektöründe adını ön sıralara taşıyan Çinli otomobiller Türkiye'ye yatırım yapmaya devam ediyor. Manisa'ya yatırım yapan Çinli marka BYD, 14 Kasım tarihinde Türkiye'de satışını yapacağını otomobillerin tanıtımını yaptı ve fiyatlarını paylaştı.

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TALEBE YETİŞEMİYOR

Fiyatların yüksek gelmesi ile tepki toplayan BYD, sert tepkiler ile karşılaştı. Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin Gazete Pencere'deki yazısına göre, BYD marka araçlara şu anda yoğun talep olduğunu belirtti.

BYD'NİN EN YAKIN TESLİM TARİHİ: ŞUBAT 2025

Özpeynirci'nin aktarımına göre, BYD yetkilileri kapora ödeyerek 6 binden fazla müşterinin bir modelin sırasına girdiğini belirtti. Kapora alımını bir süre bıraktıktan sonra tekrar başlatan firmanın en erken araç teslim tarihi ise Şubat 2025 olarak görünüyor.

ELKETRİKLİ ATAÇ

TRAFİKLERİ 5,5 KAT ARTTI

BYD'nin lansmanın sonrası 15 Kasım tarihinde ise 10 binden fazla talep formunun doldurulduğu ve son 10 günde talep formunun oranın bin 154 seviyelerine kadar çıktığı belirtililiyorken aynı şekilde internet sitelerinin trafiği 15 Kasım itibarıyla 5,5 kat arttı.

BYD yeni modelleri duyurdu! Fiyat listesi... BYD yeni modelleri duyurdu! Fiyat listesi...
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Anahtar Kelimeler:
Çin Hibrit araç elektrikli araba
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