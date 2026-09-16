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Marka marka belli oldu: Otomobilde Ağustos şampiyonu ortaya çıktı

Trafiğe ağustosta 171 bin 887 aracın kaydı yapılırken 6 bin 305 aracın kaydı silindi, böylece trafikteki toplam araç sayısı 165 bin 582 arttı. Ağustosta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,3'ünü oluşturmasıyla Renault ilk sırada yer aldı. İşte diğer markalar...

Marka marka belli oldu: Otomobilde Ağustos şampiyonu ortaya çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ağustosta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,1 azalarak 171 bin 887 oldu. Ağustosta kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 34,8 artışla, 4 bin 678'den 6 bin 305'e yükseldi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, ağustosta 165 bin 582 artış gösterdi.

Marka marka belli oldu: Otomobilde Ağustos şampiyonu ortaya çıktı 1

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5'ini motosiklet, yüzde 38,4'ünü otomobil, yüzde 9,6'sını kamyonet, yüzde 1,6'sını traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında, bir önceki aya göre yüzde 17,2 azalış gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 12,2, otobüste yüzde 0,3 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 39,5, kamyonda yüzde 32, motosiklette yüzde 18,2, otomobilde yüzde 16,1, kamyonette yüzde 15,7 ve traktörde yüzde 15,5 azalış gösterdi.

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste yüzde 12,9, minibüste yüzde 0,7 artarken otomobilde yüzde 30,5, özel amaçlı taşıtta yüzde 14, motosiklette yüzde 13,6, traktörde yüzde 11,7, kamyonda yüzde 10,4 ve kamyonette yüzde 4,7 geriledi.

Marka marka belli oldu: Otomobilde Ağustos şampiyonu ortaya çıktı 2

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI AĞUSTOS SONU İTİBARIYLA 34,9 MİLYONU GEÇTİ

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artarak 32 milyon 828 bin 821'den 34 milyon 911 bin 879'a yükseldi.

Ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,8'ini motosiklet, yüzde 14,3'ünü kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 3'ünü kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR

Devri yapılan toplam 917 bin 143 taşıtın yüzde 66,4'ü otomobil, yüzde 13,7'si kamyonet, yüzde 12,5'i motosiklet, yüzde 3'ü traktör, yüzde 1,9'u kamyon, yüzde 1,8'i minibüs, yüzde 0,5'i otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlar olarak kayıtlara geçti.

Marka marka belli oldu: Otomobilde Ağustos şampiyonu ortaya çıktı 3

MARKA MARKA AĞUSTOSTA TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLER

Ağustosta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,3'ü Renault, yüzde 8,5'i Volkswagen, yüzde 8,4'ü Hyundai, yüzde 7,3'ü Togg, yüzde 7,2'si Toyota, yüzde 5,8'i Peugeot, yüzde 5,2'si Skoda, yüzde 4,6'sı Mercedes-Benz, yüzde 4,3'ü Citroen, yüzde 4,2'si Kia, yüzde 3,7'si Fiat, yüzde 3,4'ü Nissan, yüzde 3,1'i Opel, yüzde 2,8'i Volvo, yüzde 2,4'ü Dacia, yüzde 2,4'ü BMW, yüzde 2,3'ü Chery, yüzde 2'si Audi, yüzde 1,5'i Honda, yüzde 1,2'si Jeep ve yüzde 7,4'ü diğer markalardan oluştu.

Ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 14,1 azalarak, 1 milyon 342 bin 134 adet olarak kayıtlara geçti. Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 23,1 artarak, 41 bin 641 adet oldu. Böylece ocak-ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında, 1 milyon 300 bin 493 artış gerçekleşti.

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 600 bin 859 otomobilin yüzde 40,8'ini benzin, yüzde 32,1'ini hibrit, yüzde 18,1'ini elektrikli, yüzde 7,8'ini dizel ve yüzde 1,2'sini LPG yakıtlılar oluşturdu.

Ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 18 milyon 37 bin 907 otomobilin ise yüzde 32'sinin dizel, yüzde 31'inin benzinli, yüzde 29,2'sinin LPG'li, yüzde 5'inin hibrit ve yüzde 2,6'sının elektrikli olduğu belirlendi. Otomobillerin yüzde 0,2'sinin ise yakıt türü bilinmiyor.

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 31,5'i 1300 ve altı, yüzde 16,7'si 1401-1500, yüzde 14,3'ü 1501-1600, yüzde 10,6'sı 1301-1400, yüzde 7,9'u 1601-2000, yüzde 1'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor.

Söz konusu dönemde, trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 41,5'i gri, yüzde 25,5'i beyaz, yüzde 12'si siyah, yüzde 9,9'u mavi, yüzde 5,7'si yeşil, yüzde 3,2'si kırmızı, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,3'ü turuncu, yüzde 0,3'ü sarı ve yüzde 0,1'i diğer renkteki araçlardan oluştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil trafik araba
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