Mart 2026 Hyundai sıfır araç kampanyası belli oldu: i20, i30, Tucson, Bayon

Sıfır araç alacaklar otomobil markalarının Mart 2026 araç kampanyalarını takip etmeyi sürdürüyor. 2026 yılında araba markaları araç kampanyalarına devam ediyor. Araç almayı planlayanların araştırdığı markalardan bir tanesi de Hyundai. Hyundai sıfır arabaların güncel fiyatları ve Mart sıfır araç kampanyalarını listeledik.

Hande Dağ

2026 sıfır araç kampanyaları son durum! Pek çok otomobil markası 2026 yılında araç kampanyalarına devam ediyor. Mart 2026 sıfır araç kampanyaları belli oluyor ve markalar tarafından duyuruluyor. Peki, 2026 Hyundai fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2026 Mart Hyundai sıfır araç kampanyaları ne? Hyundai'nin sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik. İşte Hyundai i20, Hyundai i30, Hyundai Bayon, Hyundai Kona, Hyundai Inster, Hyundai Kona elektrik, Hyundai Tucson, Hyundai IONIQ 5, Hyundai IONIQ 6, Hyundai IONIQ 9, güncel kampanyaları ve güncel fiyatları...

HYUNDAI İ20

i20, 128.000 TL’ye varan indirim veya 250.000 TL’ye 12 ay %0,0 faiz imkanıyla sunuluyor.

HYUNDAI İ30

i30, 1.940.000 TL fiyat imkanı ile sunuluyor.

HYUNDAI BAYON

BAYON, 145.000 TL’ye varan indirim veya 250.000 TL’ye 12 ay %0,0 faiz imkanı ile sunuluyor.

HYUNDAI KONA

KONA, 2.310.000 TL fiyat imkanıyla sunuluyor.

HYUNDAI INSTER

INSTER, 1.510.000 TL’den başlayan fiyatlar veya 200.000 TL’ye 12 ay %0,0 faiz imkanıyla sunuluyor.

HYUNDAI KONA ELEKTRİK

KONA Elektrik, 95.000 TL indirim imkanıyla sunuluyor.

HYUNDAI TUCSON

TUCSON, 2.299.000 TL’den başlayan fiyatlar ile sunuluyor.

HYUNDAI IONIQ 5

IONIQ 5, 2.484.900 TL fiyat imkanıyla sunuluyor.

HYUNDAI IONIQ 6

IONIQ 6, 110.000 TL indirim imkanıyla sunuluyor.

HYUNDAI SANTA FE HİBRİT

SANTA FE Hibrit, 5.640.000 Tl fiyat imkanıyla sunuluyor.

HYUNDAI IONIQ 9

IONIQ 9, 5.560.000 TL’den başlayan fiyatlar ile sunuluyor.

HYUNDAI STARIA HİBRİT

STARIA Hibrit, 60.000 TL indirim veya 400.000 TL’ye 12 ay %0,0 faiz imkanıyla sunuluyor.

