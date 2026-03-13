FİNANS

Meclis’in gündemi BYD oldu: Bakan açıkladı! ‘O dolarları ödemek zorunda’

BYD’nin bir süredir Manisa’da yatırım yapması bekleniyor olmasına rağmen üretimin gecikmesi Meclis’in gündemine geldi. Yıllık 150 bin kapasiteli elektrikli otomobil üretimi yapması planlanan dev marka için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, önemli bir açıklamada bulundu.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Elektrikli otomobil sektörünün önemli isimlerinden BYD, Manisa’da yıllık 150 bin kapasiteli elektrikli otomobil fabrikası kuracak. Bir süredir gündemde yer alan yatırım için ise Çinli devden herhangi bir adım gelmedi. Meclis’in gündeminde ise BYD’nin geciken yatırımı gündem oldu.

YAPTIRIMLAR UYGULANACAK MI?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, milletvekillerinin yazılı soru önergelerini cevapladı. Bakan Kacır, BYD’nin yatırımının teşvik mevzuatı çerçevesinde yakından takip edildiğini belirtti. Kacır, şartların yerine getirilmemesi durumunda yaptırımların uygulanacağının altını çizdi.
Türkiye’nin üretim ve ihracatta daha rekabetçi bir konumda bulunmasını istediklerini kaydeden Kacır, “İçten yanmalı araçlarda olduğu gibi elektrikli araçlarda da ülkemizin dünyanın önde gelen üretim üslerinden biri hâline gelmesi hedefleniyor” şeklinde konuştu.
“ÜLKE ÇIKARLARIMIZ KORUNMUŞTUR”

BYD firmasının Türkiye’ye yapacağı yatırımın, mevcut teşvik mevzuatının çizdiği sınırlar dâhilinde desteklendiğini hatırlatan Kacır, şu cümleleri kurdu:

“Bu proje, yatırımın niteliği, asgari şartları, proje takvimi, firmanın sorumlulukları ve taahhütleri tanımlanarak devlet desteklerinden yararlandırılmaktadır. Desteklenen yatırımların öngörülen şekilde tamamlanmaması durumunda yatırımcılara uygulanacak müeyyideler mevzuatımızda düzenlenmiştir. Bu müeyyideler bahse konu yatırım için de geçerlidir. Teminat mekanizmaları ile de ülke çıkarlarımız korunmuştur”

NE OLMUŞTU?

BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 2024’te Manisa’da 1 milyar dolarlık otomobil fabrikası için yatırım anlaşması yapılmıştı. Yıllık 150 bin araç kapasiteli tesisin 2026 sonunda üretime başlaması ve 5 bin kişiye istihdam sağlaması planlanıyordu. Ancak, öngörülen süre kapmasında henüz yatırıma ilişkin bir adım atılamadı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sait Türek, de geçtiğimiz günlerde ‘dünya genelindeki yaşanan olaylar nedeniyle BYD’nin beklediğini belirterek ‘BYD o fabrikayı yapmazsa devlete o dolarların hepsini ödemek zorunda’ açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çin Otomobil elektrikli araba BYD
