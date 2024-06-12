Merakla beklenen otomobil kararı! Türkiye’den sonra onlar da yüzde 38 ek vergi getirdi: Marka marka oranları açıkladılar

Türkiye’nin Çin’den ithal edilen tüm yakıt tiplerinde otomobillere ek vergi getirmesinin yankıları sürerken bir karar da Avrupa’dan geldi. Avrupa Komisyonu, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 38,1'e varan oranlarda geçici vergi uygulayacağını duyurdu.

İŞ BİRLİĞİ YAPANA DAHA AZ VERGİ

AB Komisyonu, Temmuz ayına kadar yürürlüğe girmesi muhtemel tarifelerin BYD için yüzde 17.4, Geely için yüzde 20 ve SAIC için yüzd 38.1 olacağını söyledi. Soruşturmada iş birliği yapan diğer şirketlere yüzde 21, işbirliği yapmayan şirketlere ise yüzde 38.1 oranında tarife uygulanacak.

ÇİN’DEN DİĞER ALANLARDA MİSSİLLEME

Çin misilleme yapmaya hazır olduğunun sinyalini vererek tarım, havacılık ve büyük motorlu araçlara yönelik tedbirler almakla tehdit etti. Pekin şimdiden bazı Avrupa içkileri hakkında soruşturma başlattı ve yakında bir sonuç alınabilir.

ABD’DE İLAVE VERGİ GETİRMİŞTİ

Bu alanda ABD de ek vergi kararı almıştı. ABD yönetimi, geçen ay Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillerdeki tarife oranını 4 kat artırarak yüzde 100'e yükseltmişti.

Türkiye de yerli üretimin iç pazardaki payının yükseltilmesi ve korunması ile yurt içine yatırımların özendirilmesi amacıyla Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı seviyesinde ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar vermişti.







