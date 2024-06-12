FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Merakla beklenen otomobil kararı! Türkiye’den sonra onlar da yüzde 38 ek vergi getirdi: Marka marka oranları açıkladılar

Merakla beklenen otomobil kararı! Türkiye’den sonra onlar da yüzde 38 ek vergi getirdi: Marka marka oranları açıkladılar

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
12.06.2024 13:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB, Çin'den elektrikli araç ithalatına yüzde 38,1'e varan vergi uygulayacak. Böylece ABD ve Türkiye’den sonra Çinli otomobil markaları Avrupa’da da daha yüksek vergi ödeyecekler. AB Komisyonu hangi markadan ne kadar vergi alınacağına ilişkin marka ve oranları tek tek paylaşırken, soruşturmada iş birliği yapan diğer şirketlere yüzde 21, işbirliği yapmayan şirketlere ise yüzde 38,1 oranında tarife uygulanacağını bildirdi.

Merakla beklenen otomobil kararı! Türkiye’den sonra onlar da yüzde 38 ek vergi getirdi: Marka marka oranları açıkladılar

Türkiye’nin Çin’den ithal edilen tüm yakıt tiplerinde otomobillere ek vergi getirmesinin yankıları sürerken bir karar da Avrupa’dan geldi. Avrupa Komisyonu, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 38,1'e varan oranlarda geçici vergi uygulayacağını duyurdu.

İŞ BİRLİĞİ YAPANA DAHA AZ VERGİ

AB Komisyonu, Temmuz ayına kadar yürürlüğe girmesi muhtemel tarifelerin BYD için yüzde 17.4, Geely için yüzde 20 ve SAIC için yüzd 38.1 olacağını söyledi. Soruşturmada iş birliği yapan diğer şirketlere yüzde 21, işbirliği yapmayan şirketlere ise yüzde 38.1 oranında tarife uygulanacak.

iStock-940296272

ÇİN’DEN DİĞER ALANLARDA MİSSİLLEME

Çin misilleme yapmaya hazır olduğunun sinyalini vererek tarım, havacılık ve büyük motorlu araçlara yönelik tedbirler almakla tehdit etti. Pekin şimdiden bazı Avrupa içkileri hakkında soruşturma başlattı ve yakında bir sonuç alınabilir.

OTOMOBİL TRAFİK (12)

ABD’DE İLAVE VERGİ GETİRMİŞTİ

Bu alanda ABD de ek vergi kararı almıştı. ABD yönetimi, geçen ay Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillerdeki tarife oranını 4 kat artırarak yüzde 100'e yükseltmişti.

7000 dolarlık ek vergiye 700 bin TL zam! 7000 dolarlık ek vergiye 700 bin TL zam!
Peş peşe ek vergi kararı sarstı! Hisseleri değer kaybetti Peş peşe ek vergi kararı sarstı! Hisseleri değer kaybetti

Türkiye de yerli üretimin iç pazardaki payının yükseltilmesi ve korunması ile yurt içine yatırımların özendirilmesi amacıyla Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı seviyesinde ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar vermişti.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Petrol devlerinin karı ilk çeyrekte azaldıPetrol devlerinin karı ilk çeyrekte azaldı
Bayramda binlerce kişi yer değiştirecek! Otobüs ve uçak biletlerinde rekor Bayramda binlerce kişi yer değiştirecek! Otobüs ve uçak biletlerinde rekor
Merkez Bankası açıkladı: Özel sektörün yurt dışı kredi borcu yükseldiMerkez Bankası açıkladı: Özel sektörün yurt dışı kredi borcu yükseldi
Anahtar Kelimeler:
Otomobil vergi
En Çok Okunan Haberler
Hrant Dink'in katili Ogün Samast adliyeden tespih sallayarak çıktı

Hrant Dink'in katili Ogün Samast adliyeden tespih sallayarak çıktı

Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

Bu kadar büyük saldırı beklemiyordu! Netanyahu kabusa uyandı

Bu kadar büyük saldırı beklemiyordu! Netanyahu kabusa uyandı

Peş peşe ek vergi kararı sarstı! Hisseleri değer kaybetti

Peş peşe ek vergi kararı sarstı! Hisseleri değer kaybetti

Emekliye refah payı gelecek mi?

Emekliye refah payı gelecek mi?

Kritik zirve sonrası kulislerde asgari ücrete ara zam hareketliliği! İşte olası senaryolar!

Kritik zirve sonrası kulislerde asgari ücrete ara zam hareketliliği! İşte olası senaryolar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.