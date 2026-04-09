Mercedes-Benz'in satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 6 geriledi

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz Group'un araç satışları, Çin pazarındaki talep daralması ve model değişim sürecinin etkisiyle yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 geriledi.

Mercedes-Benz'in satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 6 geriledi

Mercedes-Benz Group, yılın ilk çeyreğine ilişkin araç satış rakamlarını açıkladı.

Mercedes-Benz in satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 6 geriledi 1

Bu dönemde şirketin toplam araç satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 azalarak 499 bin 700'e geriledi.

Aynı dönemde grubun ana iş kolu olan "Mercedes-Benz" satışları ise yüzde 6 gerileyerek 419 bin 400’e indi.

Dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin, Mercedes-Benz için en zorlu bölge olmaya devam etti. Şirketin Çin'deki satışları, zayıf talep ve yoğun rekabetin etkisiyle yüzde 27 azalarak 111 bin 600'e düştü.

2026’nın Çin pazarı için bir "geçiş yılı" olması, ana modellerdeki jenerasyon değişimi ve mevcut modellerin üretimden kalkması, satışları baskıladı. Çin verileri hariç tutulduğunda küresel satışlar yüzde 5 arttı.

ABD’de artan ithalat vergilerine rağmen satışlar yüzde 20 artışla 81 bin 100'e ulaştı. Özellikle üst segment modellere yönelik güçlü talep dikkati çekti.

Avrupa’da satışlar yüzde 7 artarak 158 bini aşarken yeni modellerin etkisiyle elektrikli araç satışlarında yüzde 34’lük büyüme kaydedildi.

Öte yandan, hafif ticari araç (van) satışları yılın Ocak-Mart döneminde yüzde 3 azalarak 80 bin 300’e indi.

Mercedes-Benz in satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 6 geriledi 2

ORTA DOĞU GERİLİMİ SATIŞLARI ETKİLEDİ

Orta Doğu’da çatışmaların önemli bir pazar olan Körfez ülkelerini etkilemesi, şirketin ilk çeyrek performansına olumsuz yansıdı.

Açıklamaya göre, yeni model lansmanları gelecek çeyreklerdeki satış beklentilerini desteklese de şirket, jeopolitik gelişmeleri, Orta Doğu'daki çatışmaları ve bu durumun küresel tüketici eğilimi üzerindeki olası etkilerini yakından takip etmeyi sürdürüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tatil sezonu başlamadan uyarı geldi: 'Ucuz görürseniz şüpheyle yaklaşın'Tatil sezonu başlamadan uyarı geldi: 'Ucuz görürseniz şüpheyle yaklaşın'
QNB, Garanti, İş Bankası ve Akbank ne kadar promosyon veriyor?QNB, Garanti, İş Bankası ve Akbank ne kadar promosyon veriyor?

En Çok Okunan Haberler
Trump durmuyor: 'Ordu, bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor'

Trump durmuyor: 'Ordu, bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor'

Lunaparktaki 'sıfır yer çekimi' aletinden düşerek öldü

Lunaparktaki 'sıfır yer çekimi' aletinden düşerek öldü

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yeni gözaltılar var! Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal, Norm Ender, Burak Deniz....

Yeni gözaltılar var! Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal, Norm Ender, Burak Deniz....

APP plakalara izin çıktı; multimedya, ses sistemi, cam filmi...

APP plakalara izin çıktı; multimedya, ses sistemi, cam filmi...

Akaryakıta indirim için rakam ve tarih geldi

Akaryakıta indirim için rakam ve tarih geldi

