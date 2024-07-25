Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni uygulama başladı! Fırsatlarda 15 Ağustos detayı! İndirim yüzde 50'ye dayandı

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni uygulama başladı. Artık sürücüler eksper raporlarını e-Devlet üzerinden görebilecek. Eksper raporu uygulaması gündemdeyken sürücüler için kasko fırsatı da belirdi. Yüzde 50'ye varan indirimlerden yararlanmak için 15 Ağustos tarihine dikkat!

Milliyet'e konuşan Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı uygulamanın avantajlarını anlattı. Bağcı," Daha önceden eksperlere kaza atamaları sigorta şirketleri tarafından yapılıyor, raporları sigorta şirketlerine eksperler ulaştırıyordu. Bunu görüntülemek ciddi sorunlara neden oluyor, zaman kaybına yol açıyordu. Eksperler ve sigorta acenteleri üzerinde ciddi iş yükü oluşturuyordu." dedi.

KASKODA YÜZDE 50’YE VARAN İNDİRİMDE 15 AĞUSTOS'A DİKKAT

Bağcı şu ifadeleri kullandı:

"Kasko avantajı temmuz ayında da devam ediyor. Hala kasko fiyatlarında önceki dönemlere göre yüzde 25 ile yüzde 50’ye varan oranlarda indirim devam ediyor. 15 Ağustos’tan sonra indirimlerin kaldırılıp yıl sonuna doğru fiyatların artacağını düşünüyoruz. Şu anda kasko yapmak avantajlı. Kasko fiyatları araç tipine, sürücünün yaşına, şehirlere göre çok ciddi farklılıklar gösteriyor. Şu anda kaskoda özel indirimler de yapılıyor diyebiliriz.”