FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni uygulama başladı! Fırsatlarda 15 Ağustos detayı! İndirim yüzde 50'ye dayandı

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni uygulama başladı! Fırsatlarda 15 Ağustos detayı! İndirim yüzde 50'ye dayandı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
25.07.2024 09:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürücüler trafik ve kasko sigortası kapsamında araçları için düzenlenen sigorta eksperi raporlarını e-Devlet üzerinden görüntülenecek. Uzman isim uygulamanın avantajlarını değerlendirirken kaskoda yüzde 50'ye varan indirimlere de dikkat çekti. İndirimlerde 15 Ağustos'tan sonra terse dönebilir.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni uygulama başladı! Fırsatlarda 15 Ağustos detayı! İndirim yüzde 50'ye dayandı

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni uygulama başladı. Artık sürücüler eksper raporlarını e-Devlet üzerinden görebilecek. Eksper raporu uygulaması gündemdeyken sürücüler için kasko fırsatı da belirdi. Yüzde 50'ye varan indirimlerden yararlanmak için 15 Ağustos tarihine dikkat!

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

1

Milliyet'e konuşan Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı uygulamanın avantajlarını anlattı. Bağcı," Daha önceden eksperlere kaza atamaları sigorta şirketleri tarafından yapılıyor, raporları sigorta şirketlerine eksperler ulaştırıyordu. Bunu görüntülemek ciddi sorunlara neden oluyor, zaman kaybına yol açıyordu. Eksperler ve sigorta acenteleri üzerinde ciddi iş yükü oluşturuyordu." dedi.

2

KASKODA YÜZDE 50’YE VARAN İNDİRİMDE 15 AĞUSTOS'A DİKKAT

Bağcı şu ifadeleri kullandı:

"Kasko avantajı temmuz ayında da devam ediyor. Hala kasko fiyatlarında önceki dönemlere göre yüzde 25 ile yüzde 50’ye varan oranlarda indirim devam ediyor. 15 Ağustos’tan sonra indirimlerin kaldırılıp yıl sonuna doğru fiyatların artacağını düşünüyoruz. Şu anda kasko yapmak avantajlı. Kasko fiyatları araç tipine, sürücünün yaşına, şehirlere göre çok ciddi farklılıklar gösteriyor. Şu anda kaskoda özel indirimler de yapılıyor diyebiliriz.”

e-Devlet'ten görülebilecek: İkinci el araba alıp satacaklar dikkat! Yürürlüğe girdi, eksper raporunda büyük kolaylık e-Devlet'ten görülebilecek: İkinci el araba alıp satacaklar dikkat! Yürürlüğe girdi, eksper raporunda büyük kolaylık
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Express
Teknoloji şirketlerinde satış baskısı: Küresel piyasalar negatif seyrediyorTeknoloji şirketlerinde satış baskısı: Küresel piyasalar negatif seyrediyor
Anahtar Kelimeler:
e-devlet Araç indirim Ekspertiz kasko fırsat otomotiv rapor uygulama
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel: Meydan meydan anlatırım, sakın böyle bir şeye kalkışmasın!

Özgür Özel: Meydan meydan anlatırım, sakın böyle bir şeye kalkışmasın!

Erdoğan’dan talimat: Tatil için acele etmeyin, tümünü bitirin!

Erdoğan’dan talimat: Tatil için acele etmeyin, tümünü bitirin!

Merkez Bankası hamle yaptı, bankalara talimat gönderildi, mevduat faizinde yeni tablo!

Merkez Bankası hamle yaptı, bankalara talimat gönderildi, mevduat faizinde yeni tablo!

Motorine indirim geldi! 45 TL'ye yükselmişti ama tabelalar güncellendi

Motorine indirim geldi! 45 TL'ye yükselmişti ama tabelalar güncellendi

Ünlü iş insanı tekne kazasında ölmüştü! Yerine geçecek isim belli oldu

Ünlü iş insanı tekne kazasında ölmüştü! Yerine geçecek isim belli oldu

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni uygulama başladı! Fırsatlarda 15 Ağustos detayı! İndirim yüzde 50'ye dayandı

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni uygulama başladı! Fırsatlarda 15 Ağustos detayı! İndirim yüzde 50'ye dayandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.