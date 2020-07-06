MTV ödemeleri ne zamana kadar yapılacak? İşte MTV ödemesi son tarih!

Araç sahiplerinin yılda iki defa ödemek zorunda olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödeme dönemi başladı. Cumhurbaşkanı kararıyla 2019 yılında olduğu gibi 2020 MTV artış oranı üzerinde belirleyici olan yeniden değerleme oranı, indirim yetkisiyle belirlendi. 2020 yılı için yeniden değerleme oranı olarak geçen %22.58 oranı üzerinden indirim yetkisi kullanılarak oran %12’ye düşürüldü. MTV 2. taksit ödeme süreci 1 Temmuz’da başlamıştı. Peki, 2020 MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman bitecek? Vatandaşların 2020 MTV ödemeleri için ne kadar süresi var?

MTV 2. taksit ödeme tarihleri 2020

Temmuz MTV 2020 ödemeleri 1 Temmuz 2020 tarihinde başlamıştı. Vatandaşların Temmuz MTV ödemesi yapabilmesi için 31 Temmuz 2020’ye kadar vakti var. 2020 MTV 2. taksit ödemesini geciktirenlere MTV gecikme zammı uygulanacak. MTV gecikme faizi 2020 yılından itibaren %1.6 şeklinde belirlendi. Ödemesini zamanında yapmayan araç sahiplerine bu faiz üzerinden cezai işlem uygulanacak.

MTV ödemesi nasıl yapılır?

MTV ödemeleri için ilk taksit Ocak ayında araç sahipleri tarafından yatırılmıştı. Şimdi “2020 MTV ödemesi nasıl yapılır?” sorusu sorulmaya başladı. Araç sahipleri MTV ödemeleri için www.gib.gov.tr adresini kullanarak online işlem yapabiliyorlar. Online ödeme işlemi kredi kartları ile gerçekleştirilebiliyor. Bunun yanı sıra vatandaşlar vergi dairesi üzerinden de ödeme işlemlerini tamamlayabiliyor.

