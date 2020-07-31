MTV ödemesinin son günü resmi tatile denk gelirse ne olur? Tatile denk gelen MTV ödemesi ertelenir mi?

Bir aracın trafik sicil kaydı yapıldıktan sonra yılda iki kez MTV alınır. Genelde Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu ödemelerin son günü bazen resmi tatillere ya da hafta sonlarına denk geliyor. Hafta sonu ya da resmi tatile denk gelen MTV ödemesi ertelenir mi? Motorlu Taşıtlar Vergisi tatile denk gelirse ne olur, ertelenir mi?
Kimi zaman resmi tatillere ya da hafta sonuna denk gelen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ne olacağı merak konusu oldu. Özellikle resmi ve dini tatillere gelen MTV ödemesinin ödeme gününün ne olacağı araştırılmaya başlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden de yapılan MTV ödeleri tatil günlerine denk gelirse ertelenir mi sorusunun cevabı maalesef www.gib.gov.tr de yer almıyor. Diğer ödeme kanalları olan; e-Devlet, vergi daireleri ve banka şubelerinde de, MTV ödemesinin son günü tatile denk gelirse ertelenir mi sorusunun cevabı yer almıyor.
Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.
İşte 2020 MTV tutarları…
01.01.2018 öncesi tescil (1-3 yaş)
0-1300 cc-964 lira
1301-1600 cc-1678 lira
1601-1800 cc-2964 lira
1801-2000 cc-4670 lira
01.01.2018 öncesi tescil (4-6 yaş)
0-1300 cc-672 lira
1301-1600 cc-1258 lira
1601-1800 cc-2316 lira
1801-2000 cc-3596 lira
01.01.2018 öncesi tescil (7-11 yaş)
0-1300 cc-376 lira
1301-1600 cc-730 lira
1601-1800 cc-1364 lira
1801-2000 cc-2114 lira
01.01.2018 sonrası tescil (1-3 yaş)
0-1300 cc
Matrahı 46 bin 300 liraya kadar
964 lira
Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası
1059 lira
Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü
1156 lira
1301-1600 cc
Matrahı 46 bin 300 liraya kadar
1678 lira
Matrahı 46 bin 300-81 bin 100 lira arası
1846 lira
Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü
2014 lira
1601-1800 cc
Matrahı 115 bin 900 lira
3260 lira
Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü
3557 lira
1801-2000 cc
Matrahı 115 bin 900 lira
5136 lira
Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü
5603 lira
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