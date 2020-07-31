MTV ödemesinin son günü resmi tatile denk gelirse ne olur? Tatile denk gelen MTV ödemesi ertelenir mi?

Bir aracın trafik sicil kaydı yapıldıktan sonra yılda iki kez MTV alınır. Genelde Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu ödemelerin son günü bazen resmi tatillere ya da hafta sonlarına denk geliyor. Hafta sonu ya da resmi tatile denk gelen MTV ödemesi ertelenir mi? Motorlu Taşıtlar Vergisi tatile denk gelirse ne olur, ertelenir mi?

MTV ödemesinin son günü resmi tatile denk gelirse ertelenir mi?

Kimi zaman resmi tatillere ya da hafta sonuna denk gelen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ne olacağı merak konusu oldu. Özellikle resmi ve dini tatillere gelen MTV ödemesinin ödeme gününün ne olacağı araştırılmaya başlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden de yapılan MTV ödeleri tatil günlerine denk gelirse ertelenir mi sorusunun cevabı maalesef www.gib.gov.tr de yer almıyor. Diğer ödeme kanalları olan; e-Devlet, vergi daireleri ve banka şubelerinde de, MTV ödemesinin son günü tatile denk gelirse ertelenir mi sorusunun cevabı yer almıyor.

MTV nasıl hesaplanıyor?

Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.