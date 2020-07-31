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MTV ödemesinin son günü resmi tatile denk gelirse ne olur? Tatile denk gelen MTV ödemesi ertelenir mi?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 31.07.2020 12:10 | Son Güncelleme

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin yılda iki kez ödemesi alınıyor. Genelde Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu ödemelerin son günü bazen resmi tatillere ya da hafta sonlarına denk geliyor. Hafta sonu ya da resmi tatile denk gelen MTV ödemesi ertelenir mi? Motorlu Taşıtlar Vergisi tatile denk gelirse ne olur?

MTV ödemesinin son günü resmi tatile denk gelirse ne olur? Tatile denk gelen MTV ödemesi ertelenir mi?

Bir aracın trafik sicil kaydı yapıldıktan sonra yılda iki kez MTV alınır. Genelde Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu ödemelerin son günü bazen resmi tatillere ya da hafta sonlarına denk geliyor. Hafta sonu ya da resmi tatile denk gelen MTV ödemesi ertelenir mi? Motorlu Taşıtlar Vergisi tatile denk gelirse ne olur, ertelenir mi?

MTV ödemesinin son günü resmi tatile denk gelirse ertelenir mi?

Kimi zaman resmi tatillere ya da hafta sonuna denk gelen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ne olacağı merak konusu oldu. Özellikle resmi ve dini tatillere gelen MTV ödemesinin ödeme gününün ne olacağı araştırılmaya başlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden de yapılan MTV ödeleri tatil günlerine denk gelirse ertelenir mi sorusunun cevabı maalesef www.gib.gov.tr de yer almıyor. Diğer ödeme kanalları olan; e-Devlet, vergi daireleri ve banka şubelerinde de, MTV ödemesinin son günü tatile denk gelirse ertelenir mi sorusunun cevabı yer almıyor.

MTV nasıl hesaplanıyor?

Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.

MTV ücretleri ne kadar?

İşte 2020 MTV tutarları…

01.01.2018 öncesi tescil (1-3 yaş)

0-1300 cc-964 lira

1301-1600 cc-1678 lira

1601-1800 cc-2964 lira

1801-2000 cc-4670 lira

01.01.2018 öncesi tescil (4-6 yaş)

0-1300 cc-672 lira

1301-1600 cc-1258 lira

1601-1800 cc-2316 lira

1801-2000 cc-3596 lira

01.01.2018 öncesi tescil (7-11 yaş)

0-1300 cc-376 lira

1301-1600 cc-730 lira

1601-1800 cc-1364 lira

1801-2000 cc-2114 lira

01.01.2018 sonrası tescil (1-3 yaş)

0-1300 cc

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

964 lira

Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası

1059 lira

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

1156 lira

1301-1600 cc

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

1678 lira

Matrahı 46 bin 300-81 bin 100 lira arası

1846 lira

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2014 lira

1601-1800 cc

Matrahı 115 bin 900 lira

3260 lira

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

3557 lira

1801-2000 cc

Matrahı 115 bin 900 lira

5136 lira

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

5603 lira


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