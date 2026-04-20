Nisan 2026 Toyota sıfır araç kampanyası: 300 bin TL'ye varan indirim

Sıfır araç alacaklar markaların Nisan 2026 araç kampanyalarını takip ediyor. Araç almayı planlayanların araştırdığı markalardan bir tanesi olan Toyota'nın güncel fiyatlarını ve Nisan sıfır araç kampanyalarını listeledik.

Hande Dağ

2026 sıfır araç kampanyaları son durum! Nisan 2026 sıfır araç kampanyaları belli oluyor ve markalar tarafından duyuruluyor. Peki, 2026 Toyota fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2026 Nisan Toyota sıfır araç kampanyaları ne? Toyota'nın sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik. İşte Toyota Nisan güncel kampanyaları ve güncel fiyatları...

TOYOTA C-HR HYBRID GÜNCEL FİYAT

Toyota C-HR Hybrıd 300.000 TL'ye varan indirimle sunuluyor. Başlangıç fiyatı 2.235.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA HILUX 4x2 GÜNCEL FİYAT

1.500.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Başlangıç fiyatı 2.475.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA COROLLA GÜNCEL FİYAT

1.894.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

TOYOTA COROLLA HATCHBACK HYBRID GÜNCEL FİYAT

540.000 TL'ye varan indirim ile sunuluyor. Başlangıç fiyatı 2.180.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA YARIS HYBRID GÜNCEL FİYAT

230.000 TL'ye varan indirim ile sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1.995.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA PROACE CITY CARGO GÜNCEL FİYAT

250.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1.235.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA PROACE CITY GÜNCEL FİYAT

600.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1.529.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA YARIS CROSS HYBRID GÜNCEL FİYAT

460.000 TL'ye varan indirim ile sunuluyor. Başlangıç fiyatı 2.294.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA PROACE VERSO GÜNCEL FİYAT

600.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Başlangıç fiyatı 2.211.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA PROACE CARGO GÜNCEL FİYAT

350.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1.658.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA PROACE MAX GÜNCEL FİYAT

600.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1.691.500 TL olarak belirtiliyor.

