Nisan 2026 Toyota sıfır araç kampanyası başladı: Corolla, C-HR güncel fiyat

2026 sıfır araç kampanyaları son durum! Sıfır araç indirimlerle için pek çok otomobil markasının 2026 yılındaki kampanyaları merak ediliyor. Nisan 2026 sıfır araç kampanyaları belli oluyor ve markalar tarafından duyuruluyor. Peki, 2026 Toyota fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2026 Toyota sıfır araç kampanyaları ne? Toyota'nın sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik. İşte Toyota Corolla, Toyota Hilux, Toyota C-HR Hybrid, Toyota Corolla Hatchback Hybrid, Toyota Yaris Cross Hybrid, Toyota Proace City, Toyota Proace City Cargo ve Toyota Yaris Hybrid güncel kampanyaları ve güncel fiyatları...

TOYOTA C-HR HYBRID GÜNCEL FİYAT

300.000 TL'ye varan indirimle ve 2.235.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

TOYOTA HILUX 4x2 GÜNCEL FİYAT

1.500.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Başlangıç fiyatı 2.475.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA COROLLA GÜNCEL FİYAT

1.894.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

TOYOTA COROLLA HATCHBACK HYBRID GÜNCEL FİYAT

540.000 TL'ye varan indirim ile sunuluyor. Başlangıç fiyatı 2.180.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA YARIS HYBRID GÜNCEL FİYAT

230.000 TL'ye varan indirim ile sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1.995.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA PROACE CITY CARGO GÜNCEL FİYAT

250.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1.235.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA PROACE CITY GÜNCEL FİYAT

600.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1.529.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA YARIS CROSS HYBRID GÜNCEL FİYAT

460.000 TL'ye varan indirim ile sunuluyor. Başlangıç fiyatı 2.294.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA PROACE VERSO GÜNCEL FİYAT

600.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Başlangıç fiyatı 2.211.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA PROACE CARGO GÜNCEL FİYAT

350.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1.658.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA PROACE MAX GÜNCEL FİYAT

600.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1.691.500 TL olarak belirtiliyor.