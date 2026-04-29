Nisan Citroen araç kampanyasında son günler: 128 bin TL indirim

2026 sıfır araç kampanyaları son durum! Otomobil markaları 2026 yılında araç kampanyalarını sürdürüyor. Nisan ayının son günlerine girilmesiyle Nisan 2026 sıfır araç kampanyaları da takip ediliyor. Peki, 2026 Hyundai fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2026 Nisan Hyundai sıfır araç kampanyaları ne? Hyundai'nin sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik.

HYUNDAI İ20

Style versiyonunda 86.000 TL indirim ve 150.000 TL'ye 12 ay %0,0 faiz imkanı

Elite versiyonunda 128.000 TL indirim veya 250.000 TL'ye 12 ay %0,0 faiz imkanı

Kampanya 01-30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

HYUNDAI İ30

1.940.000 TL fiyat imkanı ile.

Kampanya 01-30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

HYUNDAI BAYON

Style versiyonunda 105.000 TL indirim ve 150.000 TL'ye 12 ay %0,0 faiz imkanı

Elite versiyonunda 145.000 TL indirim veya 250.000 TL'ye 12 ay %0,0 faiz imkanı

Kampanya 01-30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

HYUNDAI KONA ELEKTRİK

95.000 TL indirim imkanı ile.

Kampanya 01-30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

HYUNDAI KONA

2025 Model KONA 2.310.000 TL fiyat imkanıyla.

2026 Model KONA 2.360.000 TL fiyat imkanıyla sunuluyor.

Kampanya 01-30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

HYUNDAI TUCSON

2025 Model TUCSON, 2.299.000 TL’den başlayan fiyatlar ile sunuluyor.

2026 Model TUCSON, 143.000 TL'ye varan indirimle sunuluyor.

Kampanya 01-30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

HYUNDAI SANTA FE HİBRİT

2025 Model SANTA FE Hibrit 5.640.000 TL fiyat imkanıyla sunuluyor.

2026 Model SANTA FE Hibrit 5.799.000 TL fiyat imkanıyla sunuluyor.

HYUNDAI STARIA HİBRİT

151.000 TL indirim veya 500.000 TL'ye 12 ay %0,0 faiz imkanıyla sunuluyor.

Kampanya 01-30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

HYUNDAI IONIQ 5

IONIQ 5, 2.484.602 TL’den başlayan fiyatlar ile sunuluyor.

IONIQ 5 N, 550.000 TL indirim imkanıyla sunuluyor.

HYUNDAI IONIQ 6

110.000 TL indirim imkanıyla sunuluyor.

Kampanya 01-30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

HYUNDAI INSTER

1.510.000 TL’den başlayan fiyatlar veya 150.000 TL'ye 12 ay %0,0 faiz imkanıyla sunuluyor.

Kampanya 01-30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

HYUNDAI IONIQ 9

2025 Model IONIQ 9, 5.560.000 TL fiyat imkanıyla sunuluyor.

2026 Model IONIQ 9, 5.670.000 TL’den başlayan fiyatlar ile sunuluyor.

Kampanya 01-30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerlidir.