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Nissan’dan sıfır otomobil kampanyası! 1,5 milyon TL’lik kredi imkanı

Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler için Nissan’dan dikkat çeken kampanya geldi. Markanın farklı modelleri için hazırladığı fırsatlarda araç almayı düşünenleri ilgilendiren seçenekler sunuluyor.

Nissan’dan sıfır otomobil kampanyası! 1,5 milyon TL’lik kredi imkanı
Aleyna Türkmen

Sıfır otomobil ve ticari araç sahibi olmak isteyenler için markaların kampanyaları devam ederken Nissan da ekim ayına ilişkin fırsatlarını açıkladı. Kampanya kapsamında Qashqai, Qashqai e-POWER, Juke, X-Trail, Townstar Van ve Townstar Combi EV modellerinde farklı indirim ve finansman seçenekleri sunuluyor.

Nissan Türkiye'nin resmi kampanya sayfasında yer alan bilgilere göre fırsatlar, 1 Ekim 2026 tarihinden itibaren markanın bir sonraki duyurusuna kadar kampanyaya katılan yetkili satıcılarda geçerli olacak. Kampanyalı araçlar ve fırsatlar stoklarla sınırlı olabilir.

Nissan’dan sıfır otomobil kampanyası! 1,5 milyon TL’lik kredi imkanı 1

QASHQAI'DE 2 MİLYON 269 BİN TL'LİK FİYAT

Nissan Qashqai Mild Hybrid Designpack, sınırlı sayıdaki araç için 2 milyon 269 bin TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor.

Qashqai Mild Hybrid'in N-Design, Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında ise ticari müşterilere özel 1 milyon TL tutarında, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi imkanı bulunuyor.

Nissan’dan sıfır otomobil kampanyası! 1,5 milyon TL’lik kredi imkanı 2

QASHQAI E-POWER'DA İNDİRİM 400 BİN TL'YE ÇIKIYOR

Kampanyanın dikkat çeken fırsatlarından biri Qashqai e-POWER modellerinde sunuluyor. Designpack, Skypack, N-Design ve Platinum versiyonlarında bireysel ve ticari müşterilere 100 bin TL nakit alım indirimi uygulanıyor.

Qashqai e-POWER'ın Platinum Premium versiyonunda ise nakit alım indirimi 400 bin TL'ye yükseliyor. Ticari müşteriler için bu versiyonlarda ayrıca 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi seçeneği bulunuyor.

Nissan’dan sıfır otomobil kampanyası! 1,5 milyon TL’lik kredi imkanı 3

JUKE'TA 360 BİN TL'LİK FAİZSİZ KREDİ

Nissan Juke'un Platinum versiyonunda ticari müşterilere özel 360 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi sunuluyor.

Platinum Premium versiyonunda ise bireysel ve ticari müşteriler için 100 bin TL nakit alım indirimi uygulanıyor. Ticari müşteriler bu versiyonda da 360 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi imkanından yararlanabiliyor.

Nissan’dan sıfır otomobil kampanyası! 1,5 milyon TL’lik kredi imkanı 4

X-TRAIL VE TOWNSTAR'DA FAİZSİZ KREDİ FIRSATI

Nissan X-Trail Mild Hybrid MY25 için ticari müşterilere 1 milyon 500 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi imkanı sağlanıyor. Ekim kampanya sayfasında X-Trail için ayrıca nakit indirim belirtilmiyor.

Ticari araç tarafında Townstar Van Benzinli L2 Uzun Şasi'de KOBİ'lere 50 bin TL nakit alım indirimi veya 50 bin TL nakit alım indirimiyle birlikte 1 milyon 200 bin TL, 9 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi seçenekleri sunuluyor.

Nissan’dan sıfır otomobil kampanyası! 1,5 milyon TL’lik kredi imkanı 5

Townstar Van Benzinli L1 Kısa Şasi'de KOBİ'lere 1 milyon 200 bin TL, 9 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi, Townstar Van EV'de de yine KOBİ'lere 1 milyon 200 bin TL, 9 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi imkanı bulunuyor.

Tamamen elektrikli Townstar Combi EV ise KOBİ'lere yönelik 1 milyon 200 bin TL, 9 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi kampanyasına dahil edildi.

Nissan’dan sıfır otomobil kampanyası! 1,5 milyon TL’lik kredi imkanı 6

Nissan, kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu belirtiyor. Kampanyanın BDDK'nın 21 Şubat 2022 tarihli 10099 sayılı kararı uyarınca belirtilen nihai fatura değeri referansındaki limitler dahilinde geçerli olduğu da kampanya koşullarında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kampanya otomobil fiyatları sıfır araç
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