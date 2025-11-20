Nissan Kasım 2025 kampanyaları belli oldu! Yüzde 0 faizli kredi ve KOBİ'lere özel indirimler...

Japon otomotiv devi Nissan'ın Kasım kampanyaları başladı. Otomobil tercihi olarak Japon teknolojisini tercih edenler ise dev markanın kampanyalarını araştırıyor. Peki, Nissan'ın Kasım kampanyalarında son durum ne?

İşte dev otomobil markasının 2025 Kasım kampanyalarının detayları...



NISSAN QASHQAI

400.000 TL’ye varan nakit alım indirimi sunuluyor.

Skypack 4WD, N-Design, Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında ticari müşterilere özel 600.000 TL 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi imkanı var.

NISSAN QASHQAI E-POWER

400.000 TL’ye varan nakit alım indirim var.

Ticari müşterilerimize özel 600.000 TL 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi imkanı.

NISSAN JUKE

1.549.000 TL’lik tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı ile yetkili satıcılarda bulunuyor.

Nissan Juke (Tekna DCT)



100.000 TL nakit alım indirimi veya

Bireysel müşterilerimize özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve 240.000 TL 12 Ay %0 Faizli Kredi veya

Ticari müşterilerimize özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve 500.000 6 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

Nissan Juke (N-Design, N-Sport, Platinum, Platinum Premium)



100.000 TL nakit alım indirimi veya

Ticari müşterilerimize özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve 500.000 6 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

NISSAN TOWNSTAR VAN

KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit alım indirimi veya

KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit alım indirimi ve 500.000 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

Yeni Townstar Van Benzinli L1 Kısa Şasi



KOBİ’lere özel 500.000 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

Yeni Townstar Van EV



KOBİ’lere özel 800.000 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi