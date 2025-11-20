Nissan Kasım 2025 kampanyaları belli oldu! Yüzde 0 faizli kredi ve KOBİ'lere özel indirimler...

Japon otomotiv devi Nissan'ın Kasım kampanyaları başladı. Otomobil tercihi olarak Japon teknolojisini tercih edenler ise dev markanın kampanyalarını araştırıyor. Peki, Nissan'ın Kasım kampanyalarında son durum ne?
İşte dev otomobil markasının 2025 Kasım kampanyalarının detayları...
400.000 TL’ye varan nakit alım indirimi sunuluyor.
Skypack 4WD, N-Design, Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında ticari müşterilere özel 600.000 TL 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi imkanı var.
400.000 TL’ye varan nakit alım indirim var.
Ticari müşterilerimize özel 600.000 TL 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi imkanı.
1.549.000 TL’lik tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı ile yetkili satıcılarda bulunuyor.
Nissan Juke (Tekna DCT)
100.000 TL nakit alım indirimi veya
Bireysel müşterilerimize özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve 240.000 TL 12 Ay %0 Faizli Kredi veya
Ticari müşterilerimize özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve 500.000 6 Ay %0 Faizli Ticari Kredi
Nissan Juke (N-Design, N-Sport, Platinum, Platinum Premium)
100.000 TL nakit alım indirimi veya
Ticari müşterilerimize özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve 500.000 6 Ay %0 Faizli Ticari Kredi
KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit alım indirimi veya
KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit alım indirimi ve 500.000 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi
Yeni Townstar Van Benzinli L1 Kısa Şasi
KOBİ’lere özel 500.000 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi
Yeni Townstar Van EV
KOBİ’lere özel 800.000 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi
