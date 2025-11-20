FİNANS

Nissan Kasım 2025 kampanyaları belli oldu! Yüzde 0 faizli kredi ve KOBİ'lere özel indirimler...

Otomobil markalarının Kasım kampanyaları başladı. Sıfır araba almak isteyenler markaların kampanyalarını araştırmaya devam ediyor. Japon otomobil devi Nissan'ın Kasım kampanyasının ne olduğu ise merak ediliyor. Peki, Nissan'ın otomobil modellerinde kampanyalarının son durumu ne? İşte Nissan QASHQAI, Nissan JUKE, yeni Nissan TOWNSTAR COMBI EV modellerinde Kasım kampanyaları...

Nissan Kasım 2025 kampanyaları belli oldu! Yüzde 0 faizli kredi ve KOBİ'lere özel indirimler...
Ezgi Sivritepe

Japon otomotiv devi Nissan'ın Kasım kampanyaları başladı. Otomobil tercihi olarak Japon teknolojisini tercih edenler ise dev markanın kampanyalarını araştırıyor. Peki, Nissan'ın Kasım kampanyalarında son durum ne?

İşte dev otomobil markasının 2025 Kasım kampanyalarının detayları...

NISSAN QASHQAI

400.000 TL’ye varan nakit alım indirimi sunuluyor.
Skypack 4WD, N-Design, Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında ticari müşterilere özel 600.000 TL 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi imkanı var.

Nissan Kasım 2025 kampanyaları belli oldu! Yüzde 0 faizli kredi ve KOBİ lere özel indirimler... 1

NISSAN QASHQAI E-POWER

400.000 TL’ye varan nakit alım indirim var.
Ticari müşterilerimize özel 600.000 TL 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi imkanı.

Nissan Kasım 2025 kampanyaları belli oldu! Yüzde 0 faizli kredi ve KOBİ lere özel indirimler... 2

NISSAN JUKE

1.549.000 TL’lik tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı ile yetkili satıcılarda bulunuyor.

Nissan Juke (Tekna DCT)

100.000 TL nakit alım indirimi veya
Bireysel müşterilerimize özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve 240.000 TL 12 Ay %0 Faizli Kredi veya
Ticari müşterilerimize özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve 500.000 6 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

Nissan Juke (N-Design, N-Sport, Platinum, Platinum Premium)

100.000 TL nakit alım indirimi veya
Ticari müşterilerimize özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve 500.000 6 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

Nissan Kasım 2025 kampanyaları belli oldu! Yüzde 0 faizli kredi ve KOBİ lere özel indirimler... 3

NISSAN TOWNSTAR VAN

KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit alım indirimi veya

KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit alım indirimi ve 500.000 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

Yeni Townstar Van Benzinli L1 Kısa Şasi

KOBİ’lere özel 500.000 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

Yeni Townstar Van EV

KOBİ’lere özel 800.000 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

Otomobil Nissan Sıfır araba kampanya
