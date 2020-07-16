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O tarih açıklandı! Yerli otomobil fabrikası ne zaman kurulacak?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 16.07.2020 15:43 | Son Güncelleme

Yerli otomobil fabrikası ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank önemli açıklamalar yaptı. Bir süredir merakla beklenen yerli otomobil fabrikası temeli atılıyor. İşte detaylar...

O tarih açıklandı! Yerli otomobil fabrikası ne zaman kurulacak?

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği yerli otomobil ile ilgili önemli haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil üretimi için tahsis edilen arazide yerli otomobil fabrikası inşaat tarihini duyurdu. Peki, yerli otomobil fabrikası nerede ve zaman yapılıyor?

Yerli otomobil fabrikası ne zaman kurulacak?

Bir süredir “Yerli otomobil fabrikasının temeli atıldı mı?” sorusu kamuoyunun gündemindeydi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu TOGG'un inşaata başlayacağı törenle ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Mustafa Varank’ın yaptığı açıklamalara göre yerli otomobil fabrikası temeli 18 Temmuz 2020 tarihinde atılacak.

Yerli otomobil fabrikası temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleşecek. Temelin atılacağı saat olarak ise 17.30 belirlendi. Törende koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda misafir olacak. Temel atma töreninin ardından yerli otomobil üretiminin yapılması için inşaata başlanacak.

yerli otomobil fabrikası

Yerli otomobil fabrikası nereye yapılacak?

Yerli otomobil fabrikası nereye kurulacak?” sorusu da uzun süredir merak ediliyordu. “Yerli otomobil fabrikası nereye kuruluyor?” sorusuna yanıt olarak Mustafa Varank, Bursa’nın Gemlik ilçesinde tahsis edilen bir araziyi işaret etti. Tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği yerli otomobil; Bursa, Gemlik’te üretilecek.

Yerli araba nerede üretilecek?” sorusuna cevap alan vatandaşlar; şimdi otomobil fabrikasının temelinin atılacağı günü ve otomobilin üretileceği tarihi bekliyor. Yerli otomobil geçtiğimiz aylarda kamuoyuna tanıtılmış ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmüştü. Yerli otomobil nerede yapılıyor sorusu yanıt bulduktan sonra şimdi yerli otomobilin üretileceği ve ilk olarak satışa sunulacağı günler heyecanla bekleniyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
arkadaşlar araç yerli değil inanmayın tıpkı honda ve ford un bazı araçları gibi burada parçaları birleştirilecek
İnşallah fabrika kurulur, araçları yollarda görürüz. İNŞALLAH
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