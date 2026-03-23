Opel sıfır araç kampanyası belli oldu! 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı...

Sıfır araç kampanyaları Mart 2026! Markalar Mart ayının sonuna doğru sıfır araç kampanyaları duyurmaya devam ediyor. Peki, 2026 Mart Opel fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? Araç kampanyaları ne? Opel'in sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik. İşte Opel'in güncel kampanyaları ve güncel fiyatları...

Opel Corsa

Edition AT8 & Hybrid ve GS donanımlarında 300.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı

Edition MT6 donanımında 150.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı

Mart ayına özel siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu ücretsiz.

Corsa Elektrik

300.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı

Mart ayına özel siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu ücretsiz.

Motor / Şanzıman --- 100 kW

Donanım --- GS

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY25) --- 2.021.000 TL

Kampanyalı Fiyat (MY25) ---1.640.000 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY26) ---2.101.000 TL

Astra

300.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı

Mart ayına özel siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu ücretsiz.

1.2 130 HP Benzin'li Astra'nın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 2.215.000 TL

1.5 130 HP Dizel'in fiyatı tavsiye edilen anahtar teslim fiyat (MY25) 2.343.000 TL

Kampanyalı fiyatı(MY25) ise 2.250.000 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY26) 2.596.000 TL

Kampanyalı Fiyat (MY26) ise 2.316.000 TL

Opel'in belirttiği fiyatlar ÖTV ve KDV ücreti dahil değildir. Güncel ÖTV mevzuatına göre seçilen araç donanımı/ versiyonuna göre opsiyon fiyatı veya araç fiyatı değişiklik gösterebiliyor. Kampanya kapsamındaki indirim oranları ve indirim tutarlarının araç modeli ve donanımlarına göre değişkenlik gösterebildiği belirtiliyor.