Opel sıfır araç kampanyası belli oldu! 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı...

Mart ayı biterken sıfır araç kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar bayilere koşuyor. Sıfır araç alacaklar otomobil markalarının Mart 2026 araç kampanyalarını araştırıyor. Araç almayı planlayanların incelediği markalardan bir tanesi de Opel oldu. Opel'in kampanyalarını listeledik. İşte Opel'in güncel fiyatları ve Mart kampanyaları...

Sıfır araç kampanyaları Mart 2026! Markalar Mart ayının sonuna doğru sıfır araç kampanyaları duyurmaya devam ediyor. Peki, 2026 Mart Opel fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? Araç kampanyaları ne? Opel'in sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik. İşte Opel'in güncel kampanyaları ve güncel fiyatları...

Opel Corsa

Edition AT8 & Hybrid ve GS donanımlarında 300.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı
Edition MT6 donanımında 150.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı
Mart ayına özel siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu ücretsiz.

Corsa Elektrik

300.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı
Mart ayına özel siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu ücretsiz.

Motor / Şanzıman --- 100 kW

Donanım --- GS

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY25) --- 2.021.000 TL

Kampanyalı Fiyat (MY25) ---1.640.000 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY26) ---2.101.000 TL

Astra

300.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı
Mart ayına özel siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu ücretsiz.

1.2 130 HP Benzin'li Astra'nın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 2.215.000 TL

1.5 130 HP Dizel'in fiyatı tavsiye edilen anahtar teslim fiyat (MY25) 2.343.000 TL

Kampanyalı fiyatı(MY25) ise 2.250.000 TL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY26) 2.596.000 TL

Kampanyalı Fiyat (MY26) ise 2.316.000 TL

Opel'in belirttiği fiyatlar ÖTV ve KDV ücreti dahil değildir. Güncel ÖTV mevzuatına göre seçilen araç donanımı/ versiyonuna göre opsiyon fiyatı veya araç fiyatı değişiklik gösterebiliyor. Kampanya kapsamındaki indirim oranları ve indirim tutarlarının araç modeli ve donanımlarına göre değişkenlik gösterebildiği belirtiliyor.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

