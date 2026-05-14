Konut satış rakamları belli oldu: İlk el ve ikinci elde son durum

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 oranında artarak 40 bin 306 oldu. İkinci el konut satışları ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 oranında azalarak 86 bin 502 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31,8, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,2 oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 25 BİN 771, DİĞER KONUT SATIŞLARI 101 BİN 37 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,5 oranında artarak 25 bin 771 oldu. Diğer konut satışları ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 oranında azalarak 101 bin 37 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,3 diğer satışların payı yüzde 79,7 olarak gerçekleşti.

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İLK EL KONUT SATIŞLARI NİSAN AYINDA YÜZDE 2,9 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 2,9 arttı; ikinci el konut satışları yüzde 6,1 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 5,4 arttı; ikinci el konut satışları yüzde 0,5 arttı.

YABANCILARA NİSAN AYINDA BİN 516 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 oranında azalarak bin 516 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 oranında azalarak 5 bin 681 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 263 ile Rusya Federasyonu, 110 ile Çin ve 100 ile İran vatandaşlarına yapıldı.

İLK EL İŞ YERİ SATIŞLARI 4 BİN 301, İKİNCİ EL İŞ YERİ SATIŞLARI 11 BİN 393 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 oranında artarak 4 bin 301 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 oranında artarak 11 bin 393 oldu.

İPOTEKLİ İŞ YERİ SATIŞLARI 758, DİĞER İŞ YERİ SATIŞLARI 14 BİN 936 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 102,1 oranında artarak 758 oldu. Diğer iş yeri satışları ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 oranında artarak 14 bin 936 oldu.

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İLK EL İŞ YERİ SATIŞLARI NİSAN AYINDA YÜZDE 7,4 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 7,4 arttı; ikinci el iş yeri satışları yüzde 2,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 10,0 arttı; ikinci el iş yeri satışları yüzde 8,8 arttı.

