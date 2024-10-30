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'Ortalama 200 bin TL' İkinci el araç fiyatlarında yüzde 20 düşüş! Son 2 ay... Araba almanın zamanı mı?

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
30.10.2024 10:27
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Malatya'da, durgunluk yaşanan ikinci el araç piyasasının yüzde 20'lere varan fiyat düşüşüyle birlikte hareketlenmesi beklenirken, galericiler araç almanın tam zamanı olduğu belirtti. Esnaf, fiyatlarda ortalama 200 bin TL düşüş yaşandığını kaydederken Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Başkan Göksel Levent, yüksek faizlerin satışları olumsuz etkilediğini aktardı.

'Ortalama 200 bin TL' İkinci el araç fiyatlarında yüzde 20 düşüş! Son 2 ay... Araba almanın zamanı mı?

İkinci el otomobil piyasasında gözler yılın son iki ayına çevrildi. Malatya'da ikinci el araç piyasasında yüzde 20'lere varan fiyat düşüşüne rağmen satışların beklenen düzeyde olmadığını aktaran galericiler yılın son iki ayı için umutlu.

'FİYATLARDA ORTALAMA 200 BİN TL DÜŞÜŞ'

Yüksek faiz oranlarının sektörü olumsuz etkilediğine dikkat çeken esnaf, fiyatlarda ortalama 200 bin TL düşüş yaşandığını kaydederek araç almanın tam zamanı olduğu söyledi.

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Sektörde belirli aralıklarla yaşanan dalgalanmaların piyasalara olumsuz yansıdığını aktaran Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Başkan Göksel Levent, yüksek faizlerin satışları olumsuz etkilediğini ifade etti. (İHA)

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