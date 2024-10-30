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Araba fiyatını solladı! '1 milyon TL'yi geçen var' Gram altınla birlikte o da yükseliyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
30.10.2024 10:11
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Gram altın fiyatının her geçen gün artması Trabzon hasır bileziği setinin fiyatını da tırmandırıyor. Trabzon hasır bileziği fiyatı gram altının artışıyla geçen yıla oranla yüzde 50 civarında artarken neredeyse otomobil fiyatını solladı. Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı "Altının 3500 kısa vadede, uzun vadede 4500'ü görebileceğini öngörüyorum" derken Kuyumcu Zekeriya Tonyalı "En pahalı takım 1 milyon TL'nin üzerine çıkabilir. Hasır takım yerine araba da alabilirsiniz" dedi.

Araba fiyatını solladı! '1 milyon TL'yi geçen var' Gram altınla birlikte o da yükseliyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, geçen yıl 250 bin TL'den başlayan dünyaca ünlü coğrafi işaretli Trabzon hasır bileziği seti fiyatının gram altın fiyatının 3 bin liranın da üzerine çıkması ile bugün 350-450 bin TL'den başlar duruma geldiğini söyledi.

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"ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA DAHA DA YUKARI GİDECEKTİR"

Yazıcı “Altının şu anda rakamsal bazda 3 bin 500 kısa vadede, uzun vadede ise 4 bin 500'ü görebileceğini ön görüyorum. Trabzon'da hasır bilezik düğünlerin vazgeçilmez aracıdır. 17 ve 18 kol hasır bileziklerin gram fiyatı geçen yılla bu yılın arasında yarı yarıya bir fark oluştu. 250 bin TL'den başlayan rakamlar bugün 350-450 bin TL'den başlar duruma geldi. Bu önümüzdeki aylarda daha da yukarı gidecektir. Tarihi bir öneme sahip hasır bileziğimiz var. Gereken değeri fiyat olarak görüyor ama bu hem yurt içinde hem de yurt dışında satışlarına yansımıyor. Ortadoğu pazarındaki payı da yok denecek kadar az” dedi.

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"BİR MİLYON TL'Yİ GEÇEN FİYAT VAR"

Kuyumculardan Zekeriya Tonyalı da ayarı ve işçiliğine göre 1 milyon TL'yi geçen Trabzon hasır bilezik setleri olduğunu söyledi.

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"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE BUNUN YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Tonyalı “Geçen sene ile bu sene arasında hasırda, yarı yarıya daha da fazla fark var. Geçen sene 19 kol hasır takım 150-180- 200 civarındaydı. Böyle bir takımı bugün almaya kalkarsan 500 bin TL'den aşağı olmuyor. Maalesef her geçen gün, bir sene zarfında ise yüzde 50-60-70 oranında yükseliyor. En pahalı takım bir milyon TL'nin üzerine çıkabilir. Normal bir hasır takım yerine bir araba da alabilirsiniz. Hasır bileziğe talep her geçen gün azalıyor. Sebep, ekonomik durum. Türkiye'de sadece Trabzon'da yapılan bir takı. Dünyanın hiçbir yerinde bunun yapılması mümkün değil. Her şeyde olduğu gibi hasır bileziğin de sahtesi yapılıyor. Düşük ayar yapılır. Türkiye'nin her yerine hatta dünyanın her yerine Trabzon'dan ihraç edilir” diye konuştu. (İHA)

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Gram altında tarih verip '4 bin 500 TL' dedi! Önce ona dikkat çekti Gram altında tarih verip '4 bin 500 TL' dedi! Önce ona dikkat çekti
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.071,55
3.072,07
% 0.5
10:16
Ons Altın / TL
95.451,90
95.496,12
% 0.43
10:30
Ons Altın / USD
2.784,17
2.784,50
% 0.34
10:31
Çeyrek Altın
4.914,48
5.022,83
% 0.5
10:16
Yarım Altın
9.797,92
10.045,04
% 0.5
10:16
Ziynet Altın
19.657,91
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% 0.5
10:16
Cumhuriyet Altını
20.752,00
21.065,00
% -0.31
16:03
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