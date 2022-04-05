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Otomobil almak isteyenlere kötü haber! İki ayınız var...

05.04.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Uzun bir süredir çip krizi ile uğraşan otomotiv sektörü Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla birlikte gözler otomobil fiyatlarına çevrildi. Savaşla birlikte paladyum, nikel, çelik gibi bazı hammaddelerde rekor fiyat arttı. Bu da otomobil fiyatlarına zam olarak yansıdı. Sektör temsilcilerine göre fiyatların önümüzdeki dönemde daha da artacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Otomobil almak isteyenlere kötü haber! İki ayınız var...

Otomobil sektöründeki hareketlilik devam ediyor. Sektörü çip krizinin ardından Ukrayna-Rusya savaşının etkileriyle daha da zor günler bekliyor. Rusya-Ukrayna savaşı paladyum, nikel, çelik gibi bazı hammaddelerde rekor fiyat artışlarına neden olmuştu. Yine lojistik maliyetleri de arttı. Otomotiv üreticileri artan üretim maliyetlerini fiyatlara yansıtmaya devam ediyor. Sektör temsilcileri, önümüzdeki iki ay içerisinde otomobil fiyatlarında artış bekliyor.

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Milliyet'te yer alan habere göre, İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı: "Otomotiv yan sanayi tedarikinde 2020’den beri çip kriziyle başlayan bir sıkıntı var. Çip krizi önümüzdeki 6 ayda devam edecek gibi gözüküyor.

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SEKTÖRÜN İSTEMEDİĞİ BİR DURUM

Lojistikte ve alüminyum parçalarda da bir anlamda sıkıntı var. Çıkan bu savaştan dolayı kriz daha da derinleşecek gibi gözüküyor. Nikel fiyatlarının artması da otomotiv sektörünün istemediği bir durumdur.

FİYATLARA YANSIYACAK MI?

Bu durum otomotiv fiyatlarına yansıyacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki 2 ay içerisinde otomobil fiyatlarının artacağını bekliyorum. Sıfır araç fiyatları artınca haliyle ikinci el araç fiyatlarının yükselmesi de doğaldır."


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