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Otomobil devi duyurdu! Çin'deki fabrikasında üretimi durdurdu

28.11.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volkswagen, Çin'de hızla artan Covid-19 vakalarının ardından Chengdu kentindeki fabrikasında üretimi askıya aldı.

Otomobil devi duyurdu! Çin'deki fabrikasında üretimi durdurdu

Çin, yeni bir Covid-19 dalgasıyla mücadele ediyor. Hızla artan vaka sayılarının ardından ülkedeki önlemler sıkılaştırılırken, uluslararası firmalar da çeşitli tedbirler almaya başladı. Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Chengdu kentinde bulunan fabrikasındaki üretimin artan Covid-19 vakaları nedeniyle geçtiğimiz hafta durdurulduğunu açıkladı. Şirket ayrıca, Changchun kentindeki fabrikada da parça eksikliği nedeniyle 5 ürün bandından 2'sinde üretimin beklemeye alındığını bildirdi. Diğer fabrikaların normal çalışmalarına devam ettiği fakat durumun istikrarsız ilerlediği de aktarıldı.

Alman otomobil şirketi BMW, Çin'deki fabrikalarında üretimin normal devam ettiğini fakat ofis çalışanlarının evden çalışma sistemine geçtiğini açıklamıştı. (İHA)

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Çin Volkswagen

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