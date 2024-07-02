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Otomobil piyasasında hareketlilik! Yüzde 3,7 arttı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.07.2024 12:32
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD), Ocak-Haziran 2024 verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 577 bin 981 adet oldu.

Otomobil piyasasında hareketlilik! Yüzde 3,7 arttı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-haziran döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 577 bin 981 adete ulaştı. Otomobil satışları, bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 7,3 artarak 462 bin 955 adete çıktı, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,7 azalarak 115 bin 26 adete geriledi.

Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023'ün aynı ayına göre yüzde 5,3 azalarak 106 bin 238 adete indi. Geçen ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azalarak 87 bin 858 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12,6 azalarak 18 bin 380 adet olarak gerçekleşti.

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 40, otomobil pazarı ise yüzde 45,4 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 18,9 yükseldi.

PAZARIN YÜZDE 87,5'İ A, B VE C SEGMENTLERİNDE ARAÇLAR

Pazarın yüzde 87,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 256 bin 440 adetle yüzde 55,4, B segmenti otomobiller 146 bin 401 adetle yüzde 31,6 pay aldı.

En çok tercih edilen gövde tipi, yüzde 54,8 pay ve 253 bin 667 adet ile SUV
otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 26,6 pay ve 123 bin 243 adet satış ile Sedan, yüzde 17,4 pay ve 80 bin 760 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

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Benzinli otomobil satışları 305 bin 550 adetle yüzde 66, hibrit otomobil satışları 64 bin 921 adetle yüzde 14, dizel otomobil satışları 50 bin 64 adetle yüzde 10,8, elektrikli otomobil satışları 39 bin 405 adetle yüzde 8,5 ve otogazlı otomobil satışları 3 bin 15 adetle yüzde 0,7 pay aldı.üü

Ayrıca, 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 237,1 artarak yüzde 7,2'lik, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları ise yüzde 40 artarak yüzde 1,4'lük payın sahibi oldu.

1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 3,8 azalarak yüzde 76,7, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 3,6 düşerek yüzde 0,6, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 1,8 artarak yüzde 0,2 pay aldı.

100-120 gr/km arasındaki otomobiller 121 bin 79 adetle yüzde 26,2, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 119 bin 908 adetle pazarın yüzde 25,9'ini oluşturdu.

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SATILAN ARAÇLARIN YÜZDE 90,4'Ü OTOMATİK

Otomatik şanzımanlı otomobiller 418 bin 701 adetle yüzde 90,4, manuel şanzımanlı otomobiller ise 44 bin 254 adetle toplam satışın yüzde 9,6'sını aldı.

Van gövde tipi yüzde 71,1 pay ve 81 bin 757 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi oldu. Kamyonet gövde tipi yüzde 15,5 pay ve 17 bin 838 adetle 2. sırada yer aldı.

(AA)

Express


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Anahtar Kelimeler:
otomotiv satış
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