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Otomobil piyasasından flaş talep: Banka kredilerinde yeni düzenleme

01.11.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluk devam ediyor. Araba alacaklar 'ÖTV indirimi' nedeniyle beklemeye geçmişti. 'Otomobil fiyatları düşecek mi?' sorusu gündemden düşmezken, galericiler piyasanın durgun olmasını banka kredilerine bağladı. Esnaf piyasanın canlanması için banka kredilerinde yeni düzenleme bekliyor.

Otomobil piyasasından flaş talep: Banka kredilerinde yeni düzenleme

Döviz fiyatlarındaki artış ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından otomobil fiyatları yükselişe geçmişti. Yıl sonuna kadar yüzde 20 daha zamlanması beklenen sıfır otomobillerin ikinci el araba fiyatlarını da yükseltmesi beklenirken galerici esnafından banka kredilerinde yeni düzenleme talebi geldi. Galericiler sitesinde esnaf adeta sinek avlarken, vatandaş araçlara yaklaşmakta güçlük çekiyor. Birçok kişinin araç satın alırken kullandığı banka kredileri de şu günlerde vatandaşa fayda sağlamıyor. Yüksek faiz oranlarının yanı sıra düşük vade sayısı vatandaşın durumunu olabildiğince zorlarken, kasko bedelinin yüzde 30 kadarına kredi verilmesi şartları iyice olumsuz kılıyor.

Vatandaşın krediler konusunda yaşadığı sıkıntının ikinci el araç piyasasını durdurduğunu belirten Eskişehir Oto Galericileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Haluk Olcay, “Merkez bankasının faiz indirimini diğer bankaların da uygulaması ve vadelerin uzatılması gerekiyor” dedi.

otomobil

“BANKA KREDİLERİNİN YÜKSEK OLMASI İKİNCİ EL OTOMOBİLDE DURGUNLUĞA NEDEN OLDU”

Yaşanan piyasa durgunluğunun temelinde kredilerdeki yüksek faiz ve kısa vade olduğunu belirten Eskişehir Oto Galericileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Haluk Olcay, “Şu anda ciddi bir durgunluk yaşıyoruz. Banka kredilerinin yüksek olması ikinci el otomobilde durgunluğa neden oldu. Merkez Bankası faiz oranlarını düşürdüm dese de bankalar müşterilerine yansıtmıyor. Şuan tahminime göre yıllık yüzde 25 gibi bir otomobil kredisi söz konusu ve vadeler kısaltılarak 12 ay ile sınırlandırılmış durumda. Sıfır otomobil için vatandaşlar aracın bedeline göre maksimum 250 bin lira kredi kullanabiliyor. İkinci elde bu daha da aşağıda seyrediyor. Merkez Bankasının faiz indirimini diğer bankaların da uygulaması ve vadelerin uzatılması gerekiyor. 12 aya kadar sınırlandırılan kredilerde vade sayısı 36 aya kadar çıkarsa ikinci el araç piyasası da hızlanacaktır” dedi.

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“KASKO BEDELİNE GÖRE LİMİT KOYULMASI PİYASAYI İYİCE KİLİTLEDİ”

Kredi miktarının kasko tutarına göre belirlenmesinin modelli araçların ticaretini iyice bitirdiğini belirten Güngören ise şu ifadeleri kullandı:
“Piyasada modelli araçların ticareti genel olarak durgun. Bunun en büyük sebebi de krediler. Bankalar müşterilerimize kredi vermekte pek gönüllü değil sanki. Kasko bedellerine göre araçların kredi bedelleri var. Şu anda modelli bir aracı alacak insanların kasko bedelinin yüzde 70’inin cebinde olması gerekiyor. Araba piyasası rakamsal olarak çok şişkin durumda. Bunların hepsinin üst üste gelmesi, bankaların kredileri yüksek faizle vermesi ve kasko bedeline göre limit koyması piyasayı iyice kilitledi. Bankalarla devlet bir arada faiz oranlarını düşürerek, çıkan kredi limitini kaldırması yeterli olur. Vade uzatılabilir, faiz düşürülebilir böylelikle ticaret açılır. Sadece araç piyasası değil, emlak piyasasındaki arkadaşlarla da görüştüğümüzde onlar da aynı şeyleri söylüyor. 1 milyon liralık evde de 300 bin lira kredi veriyor 3 milyon liralık evde de 300 bin lira kredi veriyor.” (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Galerici ikinci el araba kredi

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